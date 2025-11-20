花蓮中配村長贏訴願 內政部：富里鄉公所依職權再處置

（中央社記者高華謙、張祈台北20日電）原任花蓮村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願後獲撤銷原處分。內政部今天說，目前此案應是由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，內政部不可能做指導，還是要由富里鄉公所依職權決定。

富里鄉公所對此表示，今天剛收到內政部公文，會綜合內政部跟花蓮縣府的意見，依相關法令審慎研議中，目前還沒有決定開會時間。

鄧萬華說，至今沒有收到任何正式公文跟通知，在還沒有結果前，不方便對外說明。

內政部今年查核議員與里長等民代身分後，發現在台北市、新北市、桃園市、花蓮縣共5名村里長具中華人民共和國國籍，因此去函主管機關鄉鎮區公所，須按照國籍法與戶籍法規定辦理。而鄧萬華也在今年8月1日被富里鄉公所解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，尚待富里鄉公所另作處分。

另4名里長部分，內政部指出，因台北市、新北市、桃園市政府與所轄4個區公所未依法辦理，這4人至今仍未解職。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，內政部法制處專門委員翁瑞鴻說，花蓮縣府訴願決定書指出，富里鄉公所曾函請內政部及大陸委員會釋示，但富里鄉公所在未等到中央主管機關明確釋示前，就做出解職處分，沒有盡到有利、不利一併注意的規定，因此撤銷解職處分，富里鄉公所有再行審認必要。

翁瑞鴻說，因此目前此案應該還是回到富里鄉公所再做詳盡調查後，再進行處理。

內政部常務次長吳堂安補充，因解職處分是由富里鄉公所提出，而非內政部，因此要看富里鄉公所的態度，如果富里鄉公所要進一步再做調查，當然也可以再循程序報回給花蓮縣政府。

媒體追問倘若富里鄉公所此後決定不解職、或花蓮縣政府繼續撤銷處分，內政部是否都尊重鄉公所與縣府的決定。吳堂安說，這不是尊重與否，而是依職權，因程序上是在富里鄉公所與花蓮縣政府，並非由內政部處分，因此內政部無法作為或不作為、也不可能做指導，還是要由富里鄉公所決定。

吳堂安指出，內政部無法臆測公所或縣府接下來會怎麼做，行政部門就是要本於職權做決定，這是地方制度的精神所在，內政部也會要求各地方政府跟鄉公所依法辦理。（編輯：林克倫）1141120