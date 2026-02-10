花蓮主題燈成話題 觀光處說明「花現15288」非主燈

觀光處澄清，「花現15288」是藝術創作，並非主燈。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮「2026花蓮太平洋燈會」的活動設計與燈區規劃，在社群平台及部分討論提出關切，花蓮縣政府發布正式說明，詳細解釋本屆燈會之主燈設計理念、燈區藝術配置及經費運用，並邀請民眾親臨感受燈會之美。

縣府表示，今年燈會主燈命名為「花好」，寓意「花蓮正好、好事回歸」，以祝福與希望為核心精神。主燈跳脫傳統生肖造型，改由台南藝術大學建築藝術研究所師生團隊，融合花蓮疊石與北迴歸線之意象進行創作。夜間將透過光飾裝置呈現馬年意象，並設置概念風車，隨自然風向轉動，展現藝術與環境的對話。

燈會主燈命名為「花好」，寓意「花蓮正好、好事回歸」。（圖：花蓮縣政府提供）

針對部分討論關注的燈區作品，縣府特別說明，如「花現15288」為燈區中獨立之藝術創作，並非主燈。觀光處說，花現15288」象徵日出東方、萬物復甦，在日出之地，魚群從繁花中躍出洄瀾，化作奔騰駿馬，指引旅人：奇蹟已經出現，請跟著光，一起向前走。其設計定位、展演功能及經費結構皆與主燈不同，盼外界勿混淆。

燈區裝置之一小石花樂園。（圖：花蓮縣政府提供）

有關整體活動經費，縣府指出，燈會全案內容廣泛，除主燈與各燈區之藝術裝置外，還包括全區電力配置、場域安全維護、服務人力、現場展演活動、文宣設計、小提燈製作、煙火施放及商圈共榮活動等項目。所有經費均依政府採購程序及相關規定辦理。

縣府邀請全國民眾前往花蓮，親身體驗太平洋燈會夜間璀璨的光影藝術魅力。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府強調，今年燈會已成功吸引人潮至東大門夜市及周邊商圈，達成活化地方經濟之預期效益。縣府邀請全國民眾前往花蓮，親身體驗太平洋燈會夜間璀璨的光影藝術魅力。（梁國榮報導）