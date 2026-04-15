花蓮之光周財勝教授 勇奪全英壯年羽球賽亞軍

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周財勝教授勇奪全英壯年羽球賽亞軍。（圖：周財勝教授提供）

來自花蓮縣、曾任羽球委員會主任委員的周財勝教授，日前於國際賽事「第108屆全英壯年大師羽球錦標賽」中首度參賽即勇奪亞軍，為地方及國家爭光，展現卓越實力與堅強韌性。

全英壯年大師羽球錦標賽為英國最高級別的壯年羽球賽事，同時也是全球歷史最悠久、最具代表性的羽球競技舞台之一，象徵壯年選手在技術、經驗與體能上的巔峰對決，深受國際羽壇高度重視。

本屆賽事於4月10日至12日在英國哈特菲爾德市盛大舉行，共吸引來自全球20餘個國家、近千名優秀選手報名參賽，並於12日圓滿落幕。

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周財勝（右）與搭擋英國籍選手亞力山大選手。（圖：周財勝教育提供）

現任國立臺東大學身心整合與運動休閒產業學系系主任的周財勝教授，本次與英國籍選手亞力山大搭檔出擊，在男子60歲組雙打項目中一路過關斬將，最終勇奪亞軍殊榮。優異表現不僅為個人寫下亮眼紀錄，也為台灣在國際賽事中再添光彩。

在各國頂尖好手環伺之下，周財勝憑藉豐富比賽經驗與沉穩球風，層層晉級、挺進決賽，最終奪得佳績實屬不易，可說是東臺灣之光。（梁國榮報導）

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