花蓮二信歲末公益捐助 助弱勢家庭、支持文化藝術

花蓮二信34年來捐贈花蓮文化基金將近五百萬元。（圖：花蓮二信提供）

花蓮二信秉持回饋社會的精神，每年歲末皆啟動公益捐助行動，關懷社福機構並支持地方文化發展。今年由總經理李郅明與美崙分社經理蔡忠琪分別前往兒童暨家庭扶助基金會及花蓮縣政府，傳遞愛心與溫暖。

在花蓮家扶中心時，主任黃梅蘭向二信一行說明近況，指出近年疫情與天災衝擊，公益捐款明顯下滑，社福團體面臨挑戰。李郅明表示，雖然天災影響各行各業，更要落實回饋社會，他也代表花蓮二信及「陳原紅基金會」聯合捐助，攜手幫助弱勢家庭。

花蓮家扶中心感謝二信多年來的支持與捐助。（圖：花蓮二信提供）

另外，花蓮二信也捐贈15萬元給財團法人花蓮縣文化基金會，由文化局代理局長曾之妤代表接受。曾之妤除代表縣長徐榛蔚感謝二信長期投入公益，更為文化藝術發展不遺餘力。李郅明指出，自民國81年起，花蓮二信已支持文化基金會34年，累計捐助達4,638,700元，期望透過此次捐款拋磚引玉，帶動更多企業共襄盛舉，促進花蓮文化產業與藝文活動蓬勃發展。

除此之外，二信也分別前往門諾醫院、畢士大教養院、善牧中心等社福機構公益捐款。花蓮二信強調，秉持「與地方合作打拼」的宗旨，將經營成果分享社會，無論是扶助弱勢家庭或推動文化藝術，皆展現企業責任與在地情感。歲末公益捐助不僅是年度大事，更象徵花蓮二信持續以感恩與回饋的心，陪伴社會共同前行。（梁國榮報導）