花蓮人專屬春節返鄉列車 21日中午起開始登記

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年春節從2月14日起到22日共有9天假期，花蓮縣政府推出「春節返鄉專車」服務，提供4列次對號座專車，希望讓旅外遊子安心返鄉、與家人團聚。民政處指出，返鄉車分別是2月13日晚上7時32分、14日上午9時42分台北站發車直達花蓮站；返工時間則是21日下午5時及22日下午2時20分自花蓮站發車直達台北站；同時也規劃了區間車接駁，照顧南花蓮地區鄉親。

縣府民政處指出，凡具花蓮縣縣民資格，含設籍花蓮或身分證「U」開頭、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於1月21日中午12時至下午4時，在「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-115年春節返鄉專車訂票」登載資料訂票，專車行政作業費用每張乘車證200元，一般訂票每人最多限申請4張(含來回)，購票後恕不退費，額滿系統即改為候補登記。

專車為實名制，限本人搭乘，禁轉售，訂票完成者，需備妥全部乘車人身分證明文件領取乘車證及搭乘，依工作地者須檢附工作證，親屬關係應出示完整戶口名簿或戶籍謄本，愛心票者須備身心障礙手冊；民政處指出，領票證時間及地點擇一領取，1月25日上午9到下午5點、26日中午12點到晚間8點在臺鐵台北站的花蓮縣政府返鄉專車服務台；26、27日上班時間可在縣府民政處領取，逾時視同放棄，由候補者遞補。

