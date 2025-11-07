花蓮人小心！通緝犯拒捕「持刀襲警」、隨機劫車落跑 警擴大追捕中

記者林盈君／花蓮報導

6日下午3時許，警方於台9線巡邏時，發現一名男騎士違規左轉，因此上前盤查，未料，男子一見到警員卻未停下，反而加速油門逃逸，警方見狀隨即追趕、將男子攔下，男子與警員爆發扭打，過程中，他為求脫身竟持刀襲警，甚至劫車逃逸。經查，該名59歲的游姓男子，不但因竊盜案件遭通緝，還是毒品列管人口，目前警方正在全力追捕中。

遭通緝的游男持刀襲警又劫車逃逸。（圖／翻攝畫面）

據了解，游男於昨天下午，騎車行經鳳林鎮台9線與平等路口，因違規左轉遭警方攔下盤查，但游男直接加速逃逸，還一度衝撞警車，被警方攔下後，竟與警員發生扭打，甚至持刀襲警，最後在混亂中棄車逃逸。游男著台9線一路逃跑，途中見到一台小客車等紅燈，竟開啟車門持刀脅迫女駕駛，最後劫車逃逸，後將贓車棄置於豐田車站附，最後監視器拍到游男徒步逃離。

警方調查，游男為轄內毒品列管人口，因涉竊盜罪被判11個月，因為按時入監服刑，於今年9月間，遭花蓮地檢署發布通緝。沒想到他因拒捕，竟持刀襲警、劫車落跑，目前警方正積極調閱監視器，追蹤游男下落，將其追緝到案。

