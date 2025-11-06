花蓮人氣麵店藏夜市轉角 一碗手工餛飩吃出家的味道

花蓮乾麵推薦，在地人私藏的特色料理，一吃就上癮（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

花蓮文青麵店的誕生：軍人退伍後的創業路與花蓮麵食餐廳選擇

遊客想吃在地口味，居民追求平價好食，一碗兼具風味與溫度的麵，正悄悄在花蓮夜市邊界掀起討論熱潮。

2023年，一家風格清新卻蘊含濃厚人情味的花蓮文青麵店大肚魚麵店，悄然落腳在東大門夜市旁的福建街上。選址這處花蓮麵食餐廳密集地段，不只是出於地理位置的精算，更承載著創辦人對料理的堅持與夢想。創辦人退伍後，從最單純的日常出發，為家人一餐一飯傾心下廚，也在岳母的小吃攤親手磨練技術。

這段生活歷程，成了他最真實的廚藝啟蒙。最終，他決定以「麵」為媒介，把家的味道端上餐桌，讓大肚魚麵店不僅是一家花蓮麵店推薦的名字，更是一份能被分享的溫暖記憶，將「家的味道」分享給更多人的花蓮麵店推薦品牌。

花蓮旅遊美食推薦，招牌「培煎麻醬麵」濃香不膩、風味層次飽滿（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從花蓮手工餛飩到麻醬麵 每道花蓮特色料理背後都有故事

大肚魚麵店的名字，正是來自他們自製的花蓮手工餛飩。每一顆餛飩都餡料飽滿、外型圓潤，彷彿一尾小巧卻充滿活力的大肚魚，也象徵著「真材實料、份量不打折」的堅持。這道花蓮人氣餛飩麵不只成為店內招牌，也展現出創辦人對食材用心與「吃得飽、吃得好」的初衷。

同樣受到矚目的，還有店內另一大亮點——培煎麻醬麵，與傳統厚重的花生基底不同，大肚魚麵店選擇以火鍋胡麻醬為靈感，調和出更清爽、細緻的口感。這份小巧思讓經典麵食多了輕盈風味，也讓不少顧客一試成主顧，是不少回訪顧客眼中的花蓮乾麵必吃選擇，透過這些特色料理，大肚魚麵店逐步為花蓮特色料理餐廳立下風格定位。

花蓮必吃小吃推薦：炸醬麵香氣逼人、吃完還想打包（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

用花蓮平價美食 讓日常裡也有一碗家的味道

大肚魚麵店的定位並不奢華，但從湯頭的層次、麵體的口感到調味的拿捏，都展現出創辦人對細節的堅持與不妥協。他強調：「我們想做的，不只是一次性打卡的觀光小吃，而是一碗讓人想一再回來的麵。」這份執著，讓大肚魚麵店成為不同客群的共同記憶。無論是在地居民日常的溫飽、或是旅客尋找的花蓮必吃小吃推薦，都能在這裡找到一碗安心又滿足的味道。這家花蓮銅板小吃不僅提供花蓮學生美食選擇，也是許多網友評選的東大門夜市隱藏版美食，更有潛力成為花蓮排隊美食。

花蓮炸餛飩酥脆登場，外皮金黃、內餡飽滿，一口咬下香氣四溢（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從東大門夜市美食中脫穎而出 打造花蓮隱藏版麵店的感動

作為一家鄰近東大門夜市美食熱區的店家，大肚魚麵店沒有華麗浮誇的裝潢，卻憑藉穩定的料理品質與親切的互動氛圍，逐漸成為不少饕客心中的花蓮隱藏版麵店。創辦人回憶，有天尚未營業便有幾組客人提前等候，這份超乎預期的支持，讓他既感動，也更深刻意識到「這碗麵」背負的責任與期待。



目前，餛飩麵與麻醬麵仍是人氣不墜的招牌，但大肚魚麵店並不止步於此。團隊持續嘗試研發新口味，並規劃未來拓展深夜時段，期盼成為陪伴旅人與在地人宵夜時光的花蓮夜市小吃選擇。從日常的一餐，到旅途中難忘的回味，這家花蓮麵店正一步步走向屬於自己的品牌故事。



有些你可能會想問的事

Q1. 除了麵之外，還有其他東西吃嗎？

有的。雖然主打麵類，但小菜、湯品、滷肉飯都有，而且口味不馬虎。想簡單吃、吃飽一點，甚至想來點特別的喝的，都有得選。



Q2. 每天都有營業嗎？

不一定。店家營業時間主要集中在傍晚時段，有時會休息、也可能有臨時公告，建議來之前先上 Google 地圖或 FB 看一下比較保險。



Q3. 空間大嗎？適合朋友聚餐？

座位不多，是比較溫馨的小空間，但氛圍輕鬆。如果人多聚餐、想久坐聊天，可能要避開尖峰時間，或者分批來比較順。



Q4. 每次去都會吃到一樣的菜嗎？

不一定。除了招牌固定菜色，店裡也會不定期推出新口味、限定料理，有時是應季節、有時是老闆突發奇想，熟客最期待的就是「今天有沒有不一樣」。



《大肚魚麵店》

地址：花蓮縣花蓮市福建街503號

連絡電話：03-835-0313

官方網站：https://rink.cc/0so3e

官方FB：https://rink.cc/r9msp

Google地圖：https://rink.cc/id1pt

（最新資訊請以商家公告為準）