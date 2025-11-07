花蓮人注意！通緝男「持刀劫車」拒捕襲警 全力追捕中！

花蓮一名毒品通緝犯騎車違規左轉被員警攔下，不過他拒絕配合，還拿刀想要攻擊員警。（圖／東森新聞）





花蓮一名毒品通緝犯騎車違規左轉被員警攔下，不過他拒絕配合，還拿刀想要攻擊員警，甚至還持刀攔截停等紅燈的車輛，一路往北逃跑，最後棄車逃逸，警方全力追緝中。

警方：「跟我講啊，你不用跑嘛。」

警方在路上巡邏，發現這名男子騎車違規左轉，因此將他攔停，但他拒絕配合，還想衝撞員警。不只如此，他還拿刀抵抗，原來他是毒品通緝犯，誇張的是他還持刀劫車。毒品通緝犯vs.遭劫車女駕駛：「（欸不好意思，我要走），什麼，啊啊。」

女駕駛被迫跳出車外，男子死命逃跑，警方攔都攔不住。警方：「喂喂喂。」

警匪追逐戰就發生在花蓮鳳林，台9線與平等路口，男子先是騎在內車道，違規左轉遭警方攔下，沒想到他拿出刀械想攻擊員警，趁機棄車逃逸，還持刀劫走，在停等紅燈的車輛，往北開了8.6公里，將車輛停在豐田車站附近，等到警方到場時，男子早已逃離現場。警方：「裡面裡面，快快快，（車在裡面，鑰匙插在上面嗎），鑰匙沒有拔。」

遭搶古姓女駕駛：「沒有多久，我就看著後照鏡，他說的通緝犯已經在我的車子旁邊，下一秒他就開了我的車門，然後就跳上我的車。」

根據了解，這名59歲男子是轄內毒品列管人口，涉犯竊盜罪嫌，還有多項毒品竊盜前科。鳳林分局偵查隊長吳泓修：「游嫌是花蓮地方檢察署，於9月份發布的竊盜通緝，是執行11個月的案件。」

持刀想襲警還劫車逃逸，簡直罪加一等，警方全力追捕，要將他查緝到案。

