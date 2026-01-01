花蓮人等到了！馬太鞍溪鋼便橋提前完工 元旦正式通車

公路局日夜趕工興建的台九線馬太鞍溪鋼便橋，在今天元旦上午10點正式通車，比原訂月底完工的時程提前近一個月。

台九線馬太鞍溪鋼便橋在今天元旦上午10點正式通車。（圖／公路局東區養護分局花蓮工務段提供，下同）

馬太鞍橋在2025年9月遭大水沖斷後，交通部公路局雖然暫時設置溪底便道供民眾通行，但每逢大雨就容易淹沒或受損，造成用路人極大不便。為了徹底解決問題，公路局與施工團隊決定在斷橋原線興建鋼便橋，並加緊趕工，終於在新年第一天完成通車。

公路局局長林福山對施工團隊的表現給予高度肯定，大讚施工團隊相當專業，能夠提前完成這項艱鉅任務。這座鋼便橋全長約五百六十公尺、寬十二公尺，採用單線雙向車道配置，兩側還設有機慢車道，提供機車與自行車騎士使用。

針對原橋的復建工程，林福山表示已經正式開工，照目前的施工進度來看，2026年年底前完成北上線、2027年完成南下線，指日可待。不過，林福山也特別提醒用路人，由於鋼便橋車道寬度較為限縮，加上馬太鞍溪還在進行疏濬作業，因此限速四十公里。

公路局也訂定預警性封橋機制，若遇到大豪雨或上游水位上升達到管理值時，便橋將會預警性封閉，確保用路人的安全。

