花蓮今年爆11起垃圾場火災！消防局籲：丟垃圾要注意

花蓮縣近期接連發生垃圾車與垃圾場火災，截至今年（114年）已累計11起，造成資源浪費及公共安全威脅。消防局指出，火災原因多樣，包括高溫自燃、垃圾分解產生可燃氣體、鋰電池爆炸，以及未熄滅火種被投入垃圾中，其中鋰電池與火種最易在壓縮或碰撞過程中引燃。

花蓮縣垃圾場頻傳火警，消防局籲正確丟棄鋰電池與火種。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

依《廢棄物清理法》規定，任意棄置應回收物可罰1200至6000元。消防局提醒，行動電源屬電子電器回收項目，應送至各鄉鎮清潔隊回收站或3C賣場回收箱，不得投入垃圾車。火種則須以大量清水澆熄、確認冷卻後再丟棄，避免與可燃物混合。

消防局呼籲民眾提升防火與回收意識，正確處理鋰電池及火種，並督促回收業者加強安全維護措施，如增設降溫與氣體排放設備，以防止火災再度發生，共同守護公共安全。

