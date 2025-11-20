花蓮以跨域體驗打造永續新典範 – 從部落、農場到城市夜觀 翻轉全民對永續行動的想像

在全球永續議題日益受到重視的此刻，花蓮縣今年以一系列跨領域的永續發展活動，再次展現地方治理的前瞻視角。不同於一般僅以講座、宣導為主的傳統模式，此系列活動刻意走出教室、走進土地，串聯部落文化、農業生態與城市治理，以多樣體驗模式，重塑民眾對永續教育的感受方式。

部落體驗：永續不再是指標，而是能被觸摸的生活態度

在吉安鄉舉辦的「獵饗之道」活動中，永續不再以教科書語言呈現，而是透過採集、製作與親身參與的方式進入民眾生活。許多青年與家庭在導覽員帶領下，從採月桃葉、製作竹筒飯，到搗麻糬與部落編織，首次意識到永續其實存在於傳統智慧中。

廣告 廣告

活動中，參與者透過親手製作與分享，從食材的珍惜、器物使用的循環性，到文化內建的節制精神，都逐漸理解永續並非遙遠的國際指標，而是最貼近生活的態度。

民眾透過製作傳統食品與手作體驗，重新認識部落文化中所蘊含的永續精神。活動以實作方式讓永續教育走入日常生活。

生態農場：在科技與自然之間，看見循環經濟的未來

在壽豐的生態農場裡，永續教育以科技與自然交織的方式呈現。參與者從溫室感測器、魚菜共生、水耕循環系統等示範場域，看見農業如何在面對氣候變遷時仍能維持環境友善的生產模式。

在導覽員帶領下，民眾以步行方式進入自然場域，透過觀察植物、土壤與農地配置，理解循環經濟如何在農業裡被實際落地。透過親手調配土壤、栽種萵苣，參與者不只是「聽懂」，而是「做懂」永續農業的核心精神。

參與者在森林步道中由導覽員帶領，實地觀察自然環境與農業的連結，理解循環與永續在生活中的具體樣貌。

達基力部落屋：文化讓永續說話，故事讓自然被理解

達基力部落屋以文化與自然的深度互動，建立永續的另一種想像。在導覽帶領下，民眾走進山林，觀察漂流木創作、自然材質運用與環境共生的方式；在餐桌前，品嘗以部落自種作物與野菜烹調的料理，理解永續飲食如何與土地緊密連結。

在編織、手作與故事分享中，參與者從苧麻纖維到傳統紋樣，看見文化如何以最環境友善的方式被代代延續。

民眾走進部落山林場域，透過觀察漂流木、植被與傳統知識，認識文化與自然如何在地共生。

城市夜觀：重新看見人與野生動物共存的城市

而在美崙溪與北濱公園進行的夜間生態行動，更是本系列活動中最具突破性的一環。民眾透過影像認識狐蝠，再以不干擾的方式觀察牠們的夜行軌跡，理解人類行為如何為野生動物創造生存空間。

這不僅是自然教育，更是城市治理的新視角——透過行為調整實現真正的「友善城市」。

以跨局處協力打造永續閉環

本系列活動背後並非單點推動，而是花蓮縣政府透過跨局處協力、專家諮詢與永續指標檢視，共同形成的整體治理策略。縣府以「藍天沃土、森川里海」為基礎，結合低碳旅遊、資源循環、淨零轉型等方向，使永續行動從教育、環境、產業到文化形成完整鏈結。

透過活動現場的民眾回饋，縣府也得以滾動式調整後續政策，使永續治理具備持續進化的能力。

在達基力部落屋，參加者透過故事、飲食與手作課程，理解永續與文化傳承之間的深度連結，也看見 SDGs 在地實踐的方式。

花蓮示範永續行動新視角：永續不是政府任務，而是土地與人的新關係

透過這一系列跨領域行動，花蓮成功讓永續從理念轉為實作，從政策變成全民參與的生活行動。不僅展現地方創新，也為永續教育提出嶄新觀點——

永續從來不是一套課程，而是一段旅程；

它存在於土地、文化、自然，也存在於每一個願意付出行動的人身上。

這篇文章 花蓮以跨域體驗打造永續新典範 – 從部落、農場到城市夜觀 翻轉全民對永續行動的想像 最早出現於 行銷人。