花蓮以跨域體驗打造永續新典範 – 從部落、農場到城市夜觀 翻轉全民對永續行動的想像
在全球永續議題日益受到重視的此刻，花蓮縣今年以一系列跨領域的永續發展活動，再次展現地方治理的前瞻視角。不同於一般僅以講座、宣導為主的傳統模式，此系列活動刻意走出教室、走進土地，串聯部落文化、農業生態與城市治理，以多樣體驗模式，重塑民眾對永續教育的感受方式。
部落體驗：永續不再是指標，而是能被觸摸的生活態度
在吉安鄉舉辦的「獵饗之道」活動中，永續不再以教科書語言呈現，而是透過採集、製作與親身參與的方式進入民眾生活。許多青年與家庭在導覽員帶領下，從採月桃葉、製作竹筒飯，到搗麻糬與部落編織，首次意識到永續其實存在於傳統智慧中。
活動中，參與者透過親手製作與分享，從食材的珍惜、器物使用的循環性，到文化內建的節制精神，都逐漸理解永續並非遙遠的國際指標，而是最貼近生活的態度。
生態農場：在科技與自然之間，看見循環經濟的未來
在壽豐的生態農場裡，永續教育以科技與自然交織的方式呈現。參與者從溫室感測器、魚菜共生、水耕循環系統等示範場域，看見農業如何在面對氣候變遷時仍能維持環境友善的生產模式。
在導覽員帶領下，民眾以步行方式進入自然場域，透過觀察植物、土壤與農地配置，理解循環經濟如何在農業裡被實際落地。透過親手調配土壤、栽種萵苣，參與者不只是「聽懂」，而是「做懂」永續農業的核心精神。
達基力部落屋：文化讓永續說話，故事讓自然被理解
達基力部落屋以文化與自然的深度互動，建立永續的另一種想像。在導覽帶領下，民眾走進山林，觀察漂流木創作、自然材質運用與環境共生的方式；在餐桌前，品嘗以部落自種作物與野菜烹調的料理，理解永續飲食如何與土地緊密連結。
在編織、手作與故事分享中，參與者從苧麻纖維到傳統紋樣，看見文化如何以最環境友善的方式被代代延續。
城市夜觀：重新看見人與野生動物共存的城市
而在美崙溪與北濱公園進行的夜間生態行動，更是本系列活動中最具突破性的一環。民眾透過影像認識狐蝠，再以不干擾的方式觀察牠們的夜行軌跡，理解人類行為如何為野生動物創造生存空間。
這不僅是自然教育，更是城市治理的新視角——透過行為調整實現真正的「友善城市」。
以跨局處協力打造永續閉環
本系列活動背後並非單點推動，而是花蓮縣政府透過跨局處協力、專家諮詢與永續指標檢視，共同形成的整體治理策略。縣府以「藍天沃土、森川里海」為基礎，結合低碳旅遊、資源循環、淨零轉型等方向，使永續行動從教育、環境、產業到文化形成完整鏈結。
透過活動現場的民眾回饋，縣府也得以滾動式調整後續政策，使永續治理具備持續進化的能力。
花蓮示範永續行動新視角：永續不是政府任務，而是土地與人的新關係
透過這一系列跨領域行動，花蓮成功讓永續從理念轉為實作，從政策變成全民參與的生活行動。不僅展現地方創新，也為永續教育提出嶄新觀點——
永續從來不是一套課程，而是一段旅程；
它存在於土地、文化、自然，也存在於每一個願意付出行動的人身上。
這篇文章 花蓮以跨域體驗打造永續新典範 – 從部落、農場到城市夜觀 翻轉全民對永續行動的想像 最早出現於 行銷人。
其他人也在看
走進茶山、漫遊曾文湖畔 嘉義二日遊玩出原鄉風情與山林風光
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局推廣原鄉文化旅遊，推出以鄒族文化為主軸、結合山林生態與在地風味的台灣好報 ・ 22 小時前
影／二基響應2025世界糖尿病日 控醣百分百健康才精彩
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應 2025 世界糖尿病日，二林基督教醫院於今(20)日上午在醫療大樓互傳媒 ・ 11 分鐘前
影／守護偏鄉弱勢兒童 彰基、康橋捐二基0-4歲兒童醫療專用交通車
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】偏鄉弱勢幼兒就醫或者施打疫苗常常由父母騎機車背著幼兒，一旦發生意外或者車禍互傳媒 ・ 1 天前
台東早產率全台最高！政府與民間攜手守護早產兒 打造照護支持網
【健康醫療網／記者陳靖安報導】響應「世界早產兒日」，財團法人台灣早產兒基金會、國民健康署、臺東縣衛生局與國際扶輪3482地區共同主辦的「2025台東世界早產兒日暨早產兒回娘家」活動，於上週11月15日假臺東美術館戶外廣場溫馨登場。現場聚集超過多組早產兒家庭與照護團隊，共同在紫色光輝中為早產寶寶點亮希望，傳遞「早到，不缺席的愛」的信念。 世界衛生組織正式納入全球健康行動 每年11月17日為「世界早產兒日（World Prematurity Day）」，今年（2025）更具有指標性意義——世界衛生組織（WHO）於五月正式通過決議，將「世界早產兒日」納入全球性官方健康宣導行動，呼籲各國共同關注早產議題。這項決議象徵全球對早產兒與其家庭照護需求的重視，也提醒社會大眾：每一個提早到來的小生命，都值得被看見與守護。 政府與早產兒基金會攜手合作 從醫院到家庭周嚴守護 衛生福利部長期關心早產兒福利，是近年來多項友善政策推動的重要推手。包含早產兒視網膜病變藥品、母乳補充品、RSV單株抗體擴增等包含多項健保給付計畫，進一步減輕早產家庭的照護壓力。國民健康署自111年起推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計健康醫療網 ・ 1 天前
臺文館旅行文學展 「字遊，自在」感受書寫魅力
記者黃朝琴／綜合報導 國立臺灣文學館「字遊，自在」旅行文學展今（19）日登場，展期至明年9月13日，分4大展區精選呈現橫跨數百年、近百部不同時期臺灣作家的旅行青年日報 ・ 1 天前
彰基獲社研卓越獎 扎根弱勢照護、推展醫療外交
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫學中心今年（2025）再度獲得衛生福利部「醫療財團法人社研卓越獎」肯互傳媒 ・ 1 天前
多納黑米季登場 族人齊聚慶豐收
南部中心／綜合報導2025 年多納黑米季祭儀Tapakadrawane豐收之意的文化產業系列活動，16號在高雄市茂林區多納部落登場，族人盛裝齊聚，多納國小師生也全程參與，場面熱鬧隆重。開場在貴賓與族人手牽手的大圍舞中揭開序幕，由多納部落頭目羅馨高舉火把、點燃生命之火後宣告祭儀正式開始。高雄市議員范織欽及高雄市政府原民會主委阿布斯皆親臨共襄盛舉。本次祭儀主題為「Palealeabe 在納裡」，象徵勇士精神與部落守護力量的延續。兩日活動內容包括分食溪魚、黑米公主王子選拔、祈雨祭演繹、青年勇士報戰功、黑米慶團圓圍舞及多項傳統趣味競技，完整呈現多納部落感謝祖靈、共享豐收的文化精神。祭典由青年會率先開道，於 15 日晚間進行薪火相傳儀式，以火光點亮活動張力；在槍聲響起後，青年會長帶領青年自頭目家領下聖火，沿著家屋與街巷向族人報信，象徵 Tapakadrawane 正式展開，整齊有力的步伐展現多納世代相傳的勇士精神；隨後的黑米公主王子選拔以族語自我介紹及族服盛裝亮相為主軸，展現青年對語言、文化與身份認同的自信與驕傲。16 日上午祭儀全程直播後登場，由族人盛裝圍舞及多納國小歌謠展演揭開序幕，接續祈雨祭文化演譯與勇士報戰功，由青年勇士象徵性揹著獵物與漁獲進場，重現勇士穿越山林採集祈雨植物、於溪畔向祖靈傳達部落心願的過程。此段儀式象徵勇士完成守護土地、祈求甘霖與豐收的神聖使命，是 Tapakadrawane 最具精神象徵的核心橋段之一。隨後全場族人手牽手跳起黑米慶團圓圍舞，向祖靈表達感謝並祈求來年風調雨順。今年 Tapakadrawane 首度啟動「祭典線上看」，透過線上串聯，讓更多市民與各地朋友能零距離看見多納文化的深度與美好，也擴大祭儀文化的推廣影響力。而納美下三社文化促進協會理事長羅誠說到，各部落的文化發展皆有其獨特性，多納部落祈雨祭與茂林部落不同處，是由部落中最厲害的勇士前往指定地點採集植物與水，依照祖先流傳的方式完成祈雨儀式，祈求降下甘霖、帶來豐收。茂林區多納里里長羅耀明提到，祈雨祭演繹能呈現得如此完整，是耆老帶領與口傳教學的成果，讓青年在參與過程中真正理解儀式精神，也展現多納文化的多元樣貌。茂林區長駱韋志表示，多納 Tapakadrawane 是部落重要的歲時祭儀，文化學習應從小扎根，長者願意教、青年願意學，才能讓文化延續不斷，鼓勵族人參與祭典時要盛裝上場，以行動展現對文化的尊重與傳承。多納部落頭目羅馨指出，青年返鄉參與祭儀的重要性不只在協助執行工作，而是在籌備過程中透過實做向長輩學習，例如材料來源、山林採集方式等，這些都是活生生的文化傳承，也分享自己同為青年與頭目，與青年之間沒有隔閡，從溝通、找到問題到解決問題，都能快速磨合，讓文化在實作中持續被理解與延續。原文出處：多納黑米季登場 族人齊聚慶豐收 更多民視新聞報導檢方要辦了！高雄月世界竟淪垃圾山 環保局追查曝「這地區」棄置蕭旭岑揭鄭麗文新兩岸路線 邱議瑩：票投柯志恩就是支持一國兩區為TWICE應援！陳其邁、黃捷頭髮藍了 他笑回：這還要問嗎？民視影音 ・ 1 天前
第11屆傳善奬揭曉 8家社福機構獲獎
台北市 / 綜合報導 邁入第十一屆的傳善獎頒獎典禮，在今天舉行，經過五個多月的審查，主辦單位選出8家優秀的社福機構，加以表揚並贊助每家每年500萬連續三年，等於總共提供1.2億元的經費，支持八個得獎的社福機構，期盼傳遞善念，讓社會更美好。來自書屋的孩子，精心挑選了演奏歌曲，希望透過歌聲，為現場每一位觀眾，帶來溫暖與鼓勵，來自全台各地的，的社福團體齊聚一堂，見證溫馨時刻，得獎的社福機構代表，一一上台發表感言，滿臉笑容，心裡有著無盡感激，從2015年開辦的傳善獎，今年已經邁入第十一屆，今年得獎有，「孩子的書屋」「基督教救助協會」，以及「瑪利亞基金會」和「台灣玩具圖書館」等八家社福機構。涵蓋兒少陪伴偏鄉教育身心障礙支持，安寧照護病友服務與惜食議題等領域，主辦單位總幹事王景賢說：「我們期許所有的傳善獎得獎機構，不只是成為更好的自己而已，因為更好還不夠，要好到滿出來，滿到去影響周圍的這些利害關係人。」傳善獎從今年開始，加碼擴大支持，每個得奬的社福機構，將獲得每年500萬連續三年，共1500萬元的贊助經費，第11屆總計提供1.2億元的支持，就是為了表揚更多有心，做好公益的社福機構，提供長期穩定的資源，安寧照顧基金會執行長張嘉芳說：「確實在這個社會還有一些弱勢族群，可能在善終的準備上沒有那麼到位，就是希望社會大眾能夠更關注心智障礙者。」瑪利亞基金會執行長陳怡君說：「因為少子化的關係及人口老化的關係，其實家庭的功能沒有辦法再持續的，來接住我們這些需要照顧的孩子。」「傳善獎」已經累積85家得獎機構，希望社福機構，弱勢族群及社會大眾之間，建立善的循環，將善念傳遞到台灣各個角落，營造出更美好的社會。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
TOYOTA 2026全球夢想車創意繪畫大賽徵件開跑，TOYOTA車主報名有機會獲得精美小禮！
Written by: Bear自2004年起，TOYOTA持續舉辦夢想車創意繪畫大賽，至今已來到第19屆，並且成為全球約百個地區15歲以下孩子共同參與的年度藝術活動。而此次，2026 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）即日起正式開放徵件！CarStuff 人車事 ・ 12 小時前
華泰銀失智症講座 回響熱
台灣已正式進入超高齡社會，失智症議題成為國人日益關注的重要健康風險。為提升大眾對失智症的認識，華泰銀行文教公益基金會與全民健康基金會主辦、華泰商業銀行、全聯福利中心及肝病防治學術基金會協辦之「明日的記憶-失智症」健康講座，於11月15日舉辦，會中邀請台大醫院精神醫學部醫師陳達夫主講，現場民眾參與踴躍，反應熱烈。工商時報 ・ 1 天前
世界安寧日 佳里奇美推廣安寧療護結合長照資源
佳里奇美醫院今舉辦「醫起愛循環」公益義賣活動，所得全數捐入社服基金，作為安寧療護基金、協助弱勢家庭，場面溫馨。世界安寧日系列活動由佳里奇美醫院護理部專任護理團隊主辦，透過公益義賣、愛心競標以及多元衛教攤位向民眾推廣安寧療護理念。「醫起愛循環」現場設置多項衛教攤位，以互動方式讓民眾了解安寧照護理念與實自由時報 ・ 1 天前
樂活生活、肌不可失！ 安南保生健康計畫守護銀髮健康
台南市立安南醫院社區護理日前於中洲寮保安宮辦理「安南區保生健康促進計畫」期末成果發表會，現場有長者的動態與靜態成果展現。此外，本院長期於中洲寮保安宮為在地居民執行血糖、血壓量測提供健康諮詢及衛教服務，今年已達成計畫案目標，血糖檢測共440人次，肌力檢測服務共208人次，肌力個案衛教共183人次，肌力衰退率與113年度相比下降4.5%。NOW健康 ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！ 美媒曝有望定位高張力後援投手
味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前