花蓮佐倉八人制足球場完工啟用 市長盃足球錦標賽熱鬧開踢

花蓮市公所向全民運動署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」經費補助，於佐倉運動園區新建八人制足球場，舉辦「花蓮佐倉八人制足球場完工啟用暨花蓮市市長盃足球錦標賽開幕典禮」，現場氣氛熱烈，象徵花蓮市足球運動發展邁入嶄新里程碑。

花蓮市公所長期重視地方體育與基層運動發展，於113年主動提報「花蓮市八人制足球場新建計畫」，經中央核定補助新臺幣3,600萬元，市公所自籌400萬元，總經費達4,000萬元。工程完工後，不僅有效改善花蓮市足球場地長期不足的問題，也為在地學校與社區提供更完善且安全的運動空間。

花蓮市長魏嘉彥表示，佐倉八人制足球場正式啟用後，除可作為正式比賽與專業訓練場地使用外，亦可彈性劃分為三個五人制足球場，辦理社區交流、基層教學及推廣活動，大幅提升場地使用效益，讓更多市民親近足球運動。市公所正研議使用管理辦法，讓足球場能永續經營、發揮最大效益，並且向外租借的對象為非營利組織，讓球場的使用性能更加提升，讓人人都能參與到足球活動。

此外，也同步舉辦「花蓮市市長盃足球錦標賽」開幕典禮（見圖），吸引來自花蓮各地學校的足球好手共襄盛舉，賽事共吸引49組隊伍報名參賽，充分展現花蓮豐沛的足球能量。魏嘉彥市長也期許，透過完善的場地建設與賽事推廣，讓花蓮成為培育足球人才的重要搖籃，未來能在全國甚至國際賽事舞台上，看見更多來自花蓮的優秀運動選手發光發熱。

花蓮市公所也會持續爭取中央資源，逐步完善佐倉運動園區各項設施，打造友善、多元的運動城市，讓全民都能享受運動帶來的健康與活力。

今日與會的貴賓有花蓮市民代表陳惠卿、莊依婕、田珍綺、花蓮市國慶里里長林群上、花蓮縣議員魏嘉賢、笛布斯‧顗賚、傅國淵、傅（山昆）萁立委辦公室主任李松年、縣政府北區服務中心主任范姜幸玲等人到場支持。