花蓮佛祖街仍在開挖找罹難者！ 民眾嘆「未被編列在預算內」：我們被遺忘了

佛祖街堤防清淤工作。圖攝於10月17日。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

因強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖在9月23日發生壩頂溢流，造成光復鄉嚴重災損與傷亡。迄今已95天過去，仍有5位罹難者還未找出，而當地居民、志工也持續在現場搜尋，更有人無奈直呼「我們只能自救，我們已經被遺忘了！」

這位民眾26日上午在Threads分享佛祖街現場畫面，並表示雖然到了聖誕節，他們仍自行承租怪手開挖，希望能找到罹難者，「我們只能自救，我們已經被遺忘了！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「真假，還沒挖完？」、「好扯，原來光復鄉根本還沒好」、「希望罹難者都能順利被找回來」、「昨天才剛想到怎麼新聞都沒有報導後續，以為在重建中了，沒想到是根本還沒挖完」、「你們沒有被遺忘，只是大家也必須回歸平常」、「不是被遺忘，是政府就說他們接手了」、「不是忘記你們，台灣人民要接住太多災難了，難以消化，太多事還沒消化，又發生新事件了，祝福你一切順利」。

也有人直言，「如果上面那個不解決，真的很難再幫上忙」、「問題的源頭就在那，人民共同選擇出來的，誰也無法代為解決」、「為什麼國家要編列預算給地方政府，就是要地方官好好照顧地方上的人事物！望周知」、「應該去問那個拿了300億的縣政府，是他們應該對你們負責，不是全台灣人民」、「大家一定會想，事發到現在3個月了，怎麼還沒處理好？不要懷疑，就算再3個月也處理不好，因為真的非常嚴重，尤其是在地方政府無心協助災民的情況下」。

另外，原PO也指出，大批民眾提及花蓮縣政府有300億預算，但他們實際去參與政府的災後說明會，卻得知佛祖街開挖搜尋罹難者並未被編列在預算內，「很多人以為佛祖街已經復原了，其實並沒有，土還是一樣那麼的高，一樣還留在原地！只希望我們能夠早日找到罹難者。」

