花蓮便當花億元惹議 重建條例要再拿三百億

花蓮縣災後重建再掀爭議！民進黨花蓮縣議員胡仁順揭露，縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出竟高達9166萬7040元，引發外界震驚與撻伐。胡仁順指出，若以每份便當100元計算，相當於採購約91萬份，平均每天超過3萬2千個，與縣府先前公布的救災人數與數據明顯不符，質疑「災準金恐成便當金」。





胡仁順表示，10月22日決標的緊急採購案中，9月23日至10月7日僅花費1560萬元，平均每日1萬400份尚屬合理，但截至10月20日支出卻暴增至近億元，「慈濟和義煮團都在供餐，為何縣府還要採購這麼多便當？」他呼籲縣府說清楚、講明白。

同日，縣長徐榛蔚的丈夫、國民黨立委傅崐萁在臉書宣布《馬太鞍溪災後重建條例》將於31日三讀通過，為災區「爭取」300億元重建經費。然而網友反應激烈，留言灌爆痛批：「這次要拿幾億買便當？」、「九千萬便當吃不夠，還要三百億？」、「繼續當花蓮山大王！」輿論質疑，災後重建經費是否會重演「便當風暴」，要求中央嚴格監督資金流向。