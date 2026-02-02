花蓮偏鄉傷口遠距照護計畫 癒合率51提升至76％

〔記者王錦義／花蓮報導〕花東地區地形狹長醫療資源集中在北區，有些偏鄉長者或慢性病患有皮膚傷口及不易癒合的長期照護問題，花蓮慈濟醫院2020年開始推動「愛．無礙無傷」偏鄉整合性醫療的傷口遠距照護計畫，6年來服務人次則超過萬人，偏鄉傷口癒合率從51%提升至76%；傷口面積縮小率則達66%以上；敗血症併發率則近乎0%；因傷口感染再住院率更近乎0%，近日舉行成果暨交流座談會。

花蓮慈濟醫院指出，花東民眾隨著年齡增長及慢性病共病問題，困難照護的皮膚傷口及不易癒合的長期照護問題，或是照顧過程中產生的碰撞、敷料紙膠移除的撕除損傷等現象，臨床常見病人苦惱該如何翻山越嶺到醫院接受治療，或是害怕返家後的傷口換藥，甚至拒絕出院及抗拒學習出院準備的健康照護指導等問題。

花蓮慈院護理部在衛福部指導下，與工研院合作以「雲佈建」的方式，結合「三合一傷口影像紀錄裝置與傷口照護記錄APP及傷口照護輔助與個案追蹤系統」協助第一線的居家護理師照顧傷口時可以得到即時的支援，並提供雲端教育及資訊地圖，幫助需要協助的病人找到適合的專業團隊協助，六年來覆蓋花東縱谷與海岸的照護網絡，涵蓋25鄉鎮，總收案人數超過1113人，服務人次則超過萬人。

臨床成效顯示透過這項遠距服務，花蓮慈院指出，偏鄉傷口癒合率從51%提升至76%，已高於國際標準；傷口面積縮小率則達66%以上；敗血症併發率則近乎0%；因傷口感染再住院率更近乎0%。而這些出院後的傷口病人，幾乎都是複雜的慢性傷口，儘管難度很高，但在居家護理師和團隊的努力下，平均癒合天數僅37天。

居中負責佈建的靈魂人物許美玉表示，6年來與團隊夥伴一起走過了2000多個日子，合作夥伴包括出院準備護理師、居家護理師以及傷口、造口及失禁護理專家，目前已經有12家的醫療機構院所參與。她強調，這項計畫並非遠距醫療，主要透過遠距的諮詢和教育，讓第一線的照護可以獲得即時援助，也讓更多需要幫助的病人，得到更適合的照顧，讓傷口可以消失。

