花蓮偷竊通緝犯持刀拒捕 隨機搶車逃逸

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯昨天騎車行經路口時，違規左轉遭警方攔查，游男拒絕攔檢衝撞警方，還亮刀反抗，最後棄車跑回台9線，隨機搶奪停等紅燈的車輛逃逸，警方持續追查中。

游男昨天下午3時許騎機車由北往南行駛，行經平等路口時，未依規定行駛內側車道且違規左轉，後方巡邏員警立即上前盤查，游男擔心通緝身分曝光，拒絕配合攔查衝撞警方、還持刀反抗，最後棄車跑離現場。

游男跑到台9線，隨機找上一台正在停等紅燈的車輛，從後座上車後，古姓女駕駛嚇得拿起包包下車，游男趁機從後座鑽入駕駛座，不顧警方阻擋，開車往北逃逸。

鳳林警分局偵查隊長吳泓修今天說明，游男是鳳林鎮人，今年9月遭檢方以竊盜案通緝，應執行11個月，經追查發現，偷走古女車輛後往北逃逸，將車輛棄置在壽豐鄉豐田火車站附近後，下車步行逃逸。

鳳林警方表示，警方針對游男的地緣關係、過去犯案的脈絡及可能出沒的地方將進行盡可能搜索，也擴大調閱棄車地點，附近沿線監視器畫面。（編輯：謝雅竹）1141107