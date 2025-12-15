花蓮傳統藝術巡演新城鄉登場 明華園戲劇總團演出座無虛席
2025花蓮傳統藝術巡演，十四日晚間於新城鄉熱鬧登場，邀請國寶級歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」演出經典大戲《薛丁山傳奇》，由當家台柱孫翠鳳領銜主演，吸引大批鄉親攜家帶眷前來欣賞，現場座無虛席。花蓮縣長徐榛蔚親自到場，與民眾一同沉浸在歌仔戲文化的深厚魅力之中。
縣長徐榛蔚表示，每年歲末年終邀請明華園戲劇總團到新城鄉演出，場場座無虛席，已成為鄉親共同期待的文化盛事。十二月是感恩的季節，縣府持續推動藝術下鄉，將表演藝術帶進13個鄉鎮（見圖），近期包括玉里鎮登場的「玉里藝起玩」及花蓮市「城市空間藝術節」等活動同步展開，讓藝術融入日常生活。特別感謝新城鄉公所及何禮臺鄉長的支持，也感謝明華園戲劇總團日前於光復鄉演出時捐出演出費用協助地方重建，展現藝術回饋社會的溫暖力量。
新城鄉長何禮臺表示，明華園戲劇總團曾赴南非、日本、美國、新加坡等地演出，是將臺灣傳統戲曲推向國際的重要代表團隊，展現臺灣文化藝術的深厚實力。此次邀請明華園總團到新城鄉演出，讓鄉親能近距離欣賞頂尖表演，也為地方帶來高水準的藝文交流。
縣府說明，明華園戲劇總團日前於光復鄉演出《濟公活佛之雪狐情》，以精湛演技與深刻情感打動人心，獲得鄉親高度肯定。縣府持續透過巡演方式，將優質表演藝術帶進不同鄉鎮，讓更多民眾在熟悉的生活場域中親近傳統文化，也展現花蓮對於藝術扎根的用心。
本次於新城鄉演出的《薛丁山傳奇》，講述薛丁山滿腔赤誠、以仁義待兄弟同袍，為國為民無懼強敵，卻因朝中內鬥而腹背受敵，最終雙眼失明、身陷絕境。劇中薛丁山雖眼盲心不盲，與腿瘸卻志不瘸的老樵伕相互扶持、通力突破艱難，展現堅毅不屈的精神與動人的人性光輝。全劇情節緊湊、情感層層堆疊，圍繞忠義、情誼與人性掙扎展開，深深觸動現場觀眾。
與會人員包括花蓮縣議員邱光明、鄭寶秀，新城鄉長何禮臺、新城鄉代表會副主席張美華、代表郭彩寶，立委傅崑萁服務處主任柏江生、北埔國小校長陳俊能，以及新城鄉各村村長與關心在地藝文發展的鄉親等人到場共襄盛舉。
