花蓮傳統藝術巡演 明華園戲劇總團帶來2場經典大戲

由花蓮縣政府指導、花蓮縣文化局與光復鄉、新城鄉公所分別共同主辦邀請「明華園戲劇總團」孫翠鳳將於十二／七假光復鄉-光復糖廠後方停車場及十二／十四假新城鄉-北埔火車站前停車場，晚上19:00~21:10進行戶外展演，為花蓮鄉親帶來二場、精采動人的藝術饗宴（見圖）。



花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮地形南北狹長，縣府今年上半年特別安排於中南區舉辦花蓮國際藝術節，分別在富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林等五個鄉鎮帶來了法國及義大利精彩的國際團隊表演，11月到12月期間在日出大道安排系列花蓮國際藝術節、太平洋左岸藝術季及2025城市空間藝術節等精彩活動。

為讓更多鄉親也能欣賞到多元藝術展演，緊接著12月安排新古典室內樂團帶來難忘的木玫瑰等三場分別於吉安、鳳林、玉里等鄉鎮演出，拉近鄉親與傳統表演藝術的距離，12月也特別邀請由明華園無敵小生孫翠鳳帶領明華園戲劇家族共同演出2場，戲碼及劇情介紹如下:



12/7《濟公活佛之雪狐情》講述一隻修煉千年的白狐狸愛上凡間女子，卻遭神仙呂洞賓設下重重考驗，意圖阻撓這段人狐之戀。全劇情感真摯、劇情高潮迭起，融合奇幻、愛情與人性掙扎，是一齣寓意深遠、動人心弦的經典大戲。



12/14《薛丁山傳奇》薛丁山滿腔赤誠，以仁義待兄弟同袍，為國為民無懼強敵。然而朝中內鬥不休，使他腹背受敵，最終被害雙眼失明，身陷絕境的他眼盲心不盲，終與腿瘸志不不瘸的老樵伕通力突破艱難，展現不屈與勇氣。此劇情節緊湊、情感深刻，故事圍繞忠義、情誼與人性掙扎展開。



總團長陳勝福表示，「明華園戲劇團」一路走來，在時代的脈絡中不斷尋找以古鑑今的題材，賦予現代思維，除了讓資深演員有著精彩發揮的空間，對於培育新生代演員，也盡力拓展讓他們有發光發熱的舞台，同時讓文化種子薪傳下去，與時俱進的創新顛覆了世人對傳統藝術的刻板印象，從3D實景體驗到讓外國人比起蘭花指唱歌仔戲，二十一世紀的台灣本土藝術已經走出自己的嶄新格局。



花蓮縣長徐榛蔚表示，明華園劇團可謂台灣本土最具代表性的歌仔戲團之一，多年來不僅深耕台灣、積極推廣歌仔戲文化，更以國際巡演的方式，將台灣傳統表演藝術帶向世界各地，讓全球觀眾感受歌仔戲的魅力。本次透過戶外演出，讓鄉親重溫廟口看戲的熱鬧情景，同時縮短城鄉藝文差距，使藝文表演在地扎根，深化鄉親對藝文的接觸與欣賞，為臺灣文化注入源源不絕的活力。也特別感謝新城鄉公所、光復鄉公所的大力協助，共同促成本次藝術下鄉活動的順利辦理，喜愛歌仔戲鄉親朋友要把握這二場次演出的機會喔！