花蓮元旦升旗健走 徐榛蔚展望縣政擘劃

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】迎接嶄新的一年，花蓮縣政府今(1)日上午在花蓮太平洋公園舉辦「萬馬奔騰迎好年健走together、健康forever」元旦健走暨升旗活動，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁共同出席，除了感謝各界過去對花蓮的支持，也展望多項縣政擘劃，施政要讓鄉親更有感，並與民眾齊唱國歌，一同在優美壯闊的太平洋左岸健走，迎接新的一年，現場熱鬧歡騰。

縣長徐榛蔚表示，花蓮歷經重大災害後展現出堅韌的生命力，復原之路雖然艱辛，但唯有團結一致、同心協力，才能穩健前行，面對過去一年花蓮經歷地震與颱風考驗，尤其是0923馬太鞍溪潰壩的洪災，讓花蓮縣政府更成長茁壯，感謝各地所有鄉親、民眾、志工及所有團體的協助。也感謝立法委員傅崐萁在立法院向中央提出重建特別條例，對於受災的居民、災戶給予實質的幫助，未來全力推進復原工程，讓光復重現生機，讓花蓮再次成為幸福、安全的家園。

徐榛蔚指出，縣府已啟動多項新建工程，包括太平洋公園系列建設、社福園區、文化園區、吉安兒少館、花蓮縣運動休閒園區等，整體工程穩步推進。而去年花蓮也是豐收的一年，在鄉親的共同努力之下，縣府各局處表現亮眼，得到國內外各界許多獎項的肯定，讓鄉親皆能感受成就與榮耀，同時也將展望未來，讓花蓮走向世界、世界走進花蓮，打造開放創新的城市格局。

為迎接2026年即將在花蓮舉辦的第58屆國際少年運動會（International Children’s Games, ICG），花蓮縣政府元旦健走活動中也舉辦形象影片暨主題曲發表，本次發布的 ICG 形象影片，全程於花蓮實地拍攝，透過鏡頭將選手精湛的運動表現，巧妙融合太平洋海岸、中央山脈與在地人文景觀，呈現花蓮獨有的山海魅力與青春活力。拍攝團隊為捕捉最佳畫面上山下海、不畏艱辛，展現對影像品質的高度堅持。形象影片由李振棠導演執導，其作品以故事性與鮮明視覺風格著稱，並曾以紀錄片《方舟太魯閣》廣受好評；主題曲《夢想飛翔》則由余政憲老師擔任詞曲與聲音製作，其音樂作品屢獲國際影展與金鐘獎肯定。

花蓮縣政府表示，本次活動規劃內容豐富多元，健走路線沿途設置3個主題補給站，提供貝果、當季水果（橘子、香蕉）及各式飲品，讓參與民眾在運動過程中適時補充體力。凡完成健走者，除可獲得 精美環保提袋完走禮1份，還可參加 多達150項的摸彩活動，其中頭獎為深受民眾喜愛的 任天堂Switch遊戲主機，獎項內容較往年更加豐富。

活動中有多項精彩表演節目，邀請屢獲國際肯定的宜昌國中管樂隊擔任暖場演出，以磅礡悠揚的樂音揭開活動序幕；並安排熱血青春的街舞表演及充滿文化能量的原住民舞蹈，讓民眾在歡樂與活力中迎接新年第一天。此外，花蓮縣警察局霹靂小組維安人員也特別帶來一場結合專業、速度與力量的警技表演，充分展現平日嚴格訓練成果及守護社會治安的堅實戰力。活動現場亦結合租稅、公共建設及預防犯罪等宣導內容，透過寓教於樂的方式，提升民眾安全意識與生活知能。