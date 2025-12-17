花蓮光復中繼屋裝修曝光！災民怨共用廚房無隱私 國土署回應了

位在大進國小東側的組合屋，可容納30戶住戶，預計月底前完工。（圖／TVBS）

花蓮光復中繼屋即將於本月底完工，內部裝修首度曝光，國土署規劃讓41戶馬太鞍堰塞湖災民能在農曆過年前入住。然而，部分災民反映中繼屋共用廚房缺乏隱私，國土署已承諾為每戶增設IH爐改善問題。此外，災民也指出實際需要安置的戶數可能超過目前統計的41戶，希望政府能先安頓災民，再逐步規劃重建事宜，真正照顧到所有受災居民的需求。

光復中繼屋分為兩處，一處設於台糖舊宿舍的二三樓，以套房為主，房間內配有廁所、簡易床板及桌子，每一層樓各設有一處公用廚房，整棟約有20間房。另一處則位於大進國小東側，採平房組合屋設計，每戶空間約12坪，規劃為兩房一廳，地面鋪設木地板，並配備冷氣、床板、衣櫃及獨立衛浴，後續還會新增床墊。這區域規劃約30戶，所有住戶共用一個集中式廚房。針對災民反映共用廚房缺乏隱私的問題，國土署工程師陳柏榮表示，主要是基於安全考量。他解釋台糖宿舍二三樓各有一處公用廚房，組合屋則是30戶共用一個集中式廚房。陳柏榮強調，聽到民眾希望每戶各有IH爐的意見後，已立即著手改善。

光復大馬村民張志雄表示，當初在說明會上，只被告知資格不符。他認為政府應該先安頓災民，然後再慢慢規劃重建，這樣才是對災民的最大幫助。目前兩處中繼屋都在趕工中，但災民們關心的不僅是住所問題，還包括安全、隱私以及長期的心理壓力等問題。這次的中繼屋安置計畫使用期限為兩年，但如何妥善照顧災民的各項需求，仍是政府後續必須面對的重要課題。災民們期待能被真正安頓，讓生活逐步回歸正軌。

