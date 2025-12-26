花蓮光復全聯災後復業 市場及農會超市趕工修復

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後逾3個月，光復市區逐漸恢復民生機能，菜攤、小吃店陸續營業，全聯花蓮光復中山門市今天恢復營業，搭配促銷帶動人潮；市場、農會超市仍在趕工修復。

在地居民說，平時會在市場買蔬菜，生鮮食品則習慣去全聯挑選，總算等到重新營業了。林姓居民則說，家中廚房還在整修，沒辦法開火煮飯，仍想去全聯消費逛逛，不知不覺又買了一袋。

光復鄉長林清水告訴中央社記者，光復市區共有統冠超市、全聯及光豐農會超市3個主要量販店，統冠在災後1個月就恢復營業，今天是全聯門市恢復營業，農會則因地下室積淹嚴重，預計明年才能重新營業。

廣告 廣告

林清水說，光復鄉第一市場仍有水電、排水系統修復工程正在進行，目標農曆過年前恢復正常營業，現在有部分攤商恢復營業，連帶小吃攤、自助餐店家等陸續復業，但也有部分餐廳及麵包店因損失嚴重，決定歇業。

記者實地走訪市場，約有10多家攤商營業，多為自助餐、蔬菜類及乾貨攤商，因攤位櫃子還沒擺設，有攤商乾脆將小貨車開進市場內，充當臨時攤位營業。

林清水說，重建工作還有很多正在進行，包括佛祖街未來的重建方向，持續與中央、地方政府討論中。（編輯：張雅淨）1141226