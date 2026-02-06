花蓮光復受災農地復耕試驗 輕災區成果佳

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）馬太鞍溪堰塞湖洪災，大量淤土造成農田受災嚴重，花蓮區農改場與農友合作，依淤積程度分3區復耕試驗，其中淤積20公分以下的輕災區，復耕成果豐碩，朝高經濟價值、有機農業復耕。

花蓮區農業改良場與農業試驗所自去年11月起，推動5.8公頃復耕試驗與示範，按淤積20公分以下、30至40公分及50至60公分，分3區域共7樣態試驗。

花蓮農業改良場副場長宣大平說，經土壤專家檢測，發現淤積土壤偏鹼且肥分不足，擬定復耕策略，包括補充有機質、施用硫磺調整pH值，並選定農地作為示範場域。

宣大平說，測試多種作物與農法，種植苦蕎麥、甜蕎麥、雜糧、蘿蔔及綠肥作物，部分農場已陸續採收上市。

行政院政務委員陳金德今天下午視察復耕成果，肯定光復受災農地具強大復原力與發展潛力。

花蓮區農改場補充，淤積20公分以下受災區可直接復耕，初步復耕成果良好，未來將逐步推廣至近百公頃輕災區，協助農民恢復生產；淤積20公分以上復原難度較高，需要重機具協助翻土，目前還在嘗試中。

參與復耕試驗的有機農友柯春伎分享，農場近6公頃受災，其中1公頃完全淹沒，等待政府徵收，其餘5公頃淤積深度約10至20公分，原本種植雜糧，轉型做短期葉菜類嘗試。

柯春伎說，淤泥堆積造成農地土壤結構改變，透過補充有機質肥料與木屑改善土壤肥力，讓土地有重新再生的機會，她強調，「自己生長在這塊地，就有責任要照顧好土地，否則是愧對祖先」。

她說，目前羽衣甘藍、櫻桃蘿蔔及白玉蘿蔔已經採收，價格與市場反應都很正向，感謝社會大眾對災區農民的支持。（編輯：李亨山）1150206