花蓮光復吉利潭又被淹 農戶認像災區孤兒「愛犬遭活埋」

花蓮馬太鞍溪水22日無預警突然暴漲，滾滾泥水直接淹沒光復鄉吉利潭的1家農戶，淤泥高達1層樓，周邊的放置的農機具、種植的農作物與養殖的家畜全都被埋沒。（圖／許嘉倫提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，住在吉利潭的許姓農戶好不容易自行清完家中淤泥準備重建，沒想到馬太鞍溪水22日無預警暴漲，看到滾滾泥水淹沒家園、農作物、家畜及農機具等，連愛犬也遭活埋，讓他相當難過，加上當地災情未較對岸萬榮鄉明利村受關注，如同災區孤兒，盼有關單位能伸手協助他們。

許先生說，自己退休後和妻子住在吉利潭過著自食自耕的生活，9月23日堰塞湖溢流後，泥水雖有淹進家裡但不深約5公分，10月中旬2號堰塞湖溢流也沒有帶來很嚴重的災情，都還可以返家自行處理淤泥。

廣告 廣告

他說，馬太鞍溪水11月因鳳凰颱風暴漲後，上游溪床因先前大量淤積被墊高，水往四處流，一部分從堤防末端溢淹進萬榮鄉明利村，嚴重災情也受到各界關注，土堤短時間建置完成後，水就流往吉利潭，變成「我家門前有泥流，後面還有土石流」，但沒有什麼人知道災情，如「災區孤兒」般無助。

許先生的兒子整理災情時間軸說，鳳凰颱風襲台後，他與父親返家4次，13日門口淤積約60公分，吉利潭外馬路是溪水混淤泥；16日家門口狀況不變，馬路剩下淤泥，溪水流量變小；18日家門口狀況不變，馬路沒水也開始硬化成塊；20日馬路狀況越來越好，已有機會行駛機車。

他說，沒想到22日無風無雨，鄰居突然告知吉利潭外又淹浸大水，23日他與父親準備回家查看災情，發現馬路爛泥摻雜溪水連人都無法通行，最後只好沿著溝渠步行返家，見到家門外泥砂淤積高達1層樓，養約5年的愛犬Happy疑因被泥濘卡住無法逃生淹死在水池裡，父親的農機具、2輛買不到5天的機車、飼養雞鴨鵝跟種植的農作物全都被淤泥淹沒。

許先生的兒子說，24日他曾寫信到總統府陳請，卻只收到已轉請行政院跟花蓮縣政府處理的回覆，

有種互踢皮球的感覺，讓他與父親感到相當無助，希望相關單位能協助他們回家拿取重要的資產。

光復鄉長林清水表示，吉利潭受災地區多是工寮，只有許姓農戶1家居住，其他居民多住在山腰地區沒有發生淹水等情事，由於許家沒有門牌，公所已接洽縣府社會處把該區納入災區，比照災民補助。

林清水也提到，目前通往吉利潭的聯外道路無法通行，居民只能改走光復林道回去整理家園，或是購買物資，但林道路況不好，大型機具也沒辦法挺進搶災，希望有關單位能盡快搶通道路。

花蓮馬太鞍溪水22日無預警突然暴漲，滾滾泥水直接淹沒光復鄉吉利潭的1家農戶，淤泥高達1層樓，周邊的放置的農機具、種植的農作物與養殖的家畜全都被埋沒。（圖／許嘉倫提供）

花蓮馬太鞍溪水22日無預警突然暴漲，滾滾泥水直接淹沒光復鄉吉利潭的1家農戶，淤泥高達1層樓，周邊的放置的農機具、種植的農作物與養殖的家畜全都被埋沒。（圖／許嘉倫提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃子佼獲緩刑4年！ 律師讚「二審法官有智慧」：35名被害者變2千多人

「肉償餐費」還欠租百萬！台女網美被抓不怕 上週又吃霸王餐進監獄了

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口