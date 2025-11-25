花蓮光復商工獲贈實習車輛 逐步恢復教學能量

警政署捐贈公務車輛

學校在洪災中泡水的實習車輛.jpg

受光復洪災影響，國立光復高級商工職業學校損失慘重，尤其汽車科實習工廠幾乎全毀，協助學校恢復教學能量，各界善心陸續湧入，除了提供相關汽車零組件工具，警政署也捐贈三輛符合教學需求的公務車，用於車輛拆解教學與實習。



光復商工汽車科的實習工廠，在洪災中被灌入大量泥漿，實習車輛與機具設備全毀，校長陳德明感謝教育部與各界協助，機具與設備部份，會招標更新，警政署也捐贈三輛公務車，讓師生可以簡易教學。



除了捐贈車輛，也有不少企業、單位向學校表達，願意提供教學實習合作，陳校長表示，這些機會都相當難得，學校期盼讓學生實地前往廠區參訪，在專業場地練習，並獲得專業人員的指導，拓展學生視野。



另外，學校也陸續獲得各界善心捐助，包括認助師生午餐費、提供汽車科汽車零組件工具等，陳校長都表示感謝，他表示，學校正逐步復原中，希望在116年可以復建完成。