花蓮光復國中、光復商工洪災受創 獲贈校車等資源

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮光復國中和光復商工在馬太鞍溪洪災中受創嚴重，遊覽車商業同業公會全國聯合會及警政署等單位今天捐贈校車等車輛給學校，助學校恢復正常，讓家長能安心孩子的通學。

光復國中校車暨光復商工教學資源捐贈儀式今天在光復國中校園前庭舉行，中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亜將汽車鑰匙交予光復國中校長黃建榮；警政署捐贈公務車給光復商工，由校長陳德明代表接受。

兩校師生感謝在漫長重建路上有鏟子超人、各公私部門等，在眾人齊心協力下，「鏟」出校園通學與教學資源，光復鄉的校園復建工作正逐步穩健推進，校車鑰匙與教學資源的捐贈儀式，象徵災後教育重建的啟航。

陳德明表示，內政部警政署將3輛報廢的警車提供送給學校汽車科實習之用。大都會客運公司提供教學實習合作，並願將光復商工汽車科打造成為台灣東部大型車技術合作學校，培育維修技師。

此外，新北市政府交通局與微笑單車公司日前贈與45輛YouBike微笑單車（光復商工20輛與光復國中25輛），無論是校車、實習車輛或教具器材，甚至學生代步通勤車輛，每一份協助都代表著社會對教育與孩子未來的承諾。

遊覽車商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亜接受媒體聯訪說，透過民進黨籍立法委員林月琴主動聯繫，在短短2週將車子準備好；知道學校每天租用車輛，1天要1萬多元，所以儘快把車輛整理好送給學校。教育部規範校車車齡要在10年內，包含司機為45人座，車輛內部、外裝都有科技設備，包括GPS，讓學校跟家長可以追蹤學生的上下課跟行車的紀錄，保障學生安全。（編輯：謝雅竹）1141125