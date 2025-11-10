花蓮光復堰塞湖升級紅色警戒！台9線便道恐緊急封路管制

馬太鞍集水區未來24小時累積降雨量將達紅色警戒標準。 圖：林業及自然保育署花蓮分署/提供(資料照)

[Newtalk新聞] 颱風鳳凰逼近，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖警戒今(10)日上午7時由黃色提升為紅色警戒。中央氣象署指出，受颱風外圍環流與東北季風影響，未來24小時集水區累積降雨量恐達紅色警戒標準。台9線馬太鞍溪臨時便道不排除緊急封路管制。

依據中央氣象署氣象情資受鳳凰颱風接近及東北季風增強影響，馬太鞍溪上游轉有陣雨發生，農業部林業及自然保育署於今日7時發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測402毫米將達紅色警戒標準，公路局東區養護工程分局花蓮工務段指出，「台9線231k 952馬太鞍溪橋南下及北上便道」不排除緊急封路管制，採只出不進禁止人車通行。

封閉管制措施如下：

1、近端管制(堤頂處)：於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保封閉並維持淨空。

2、淨空作業：封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。

3、遠端管制(入口、出口)：於南北兩端主線銜接處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引，並因應林保署紅色警戒溢淹範圍於馬太鞍溪橋南北二端台9線230k 900及236k 500設置管制站。

建議改道路線如下(替代路線請用路人分流行駛)：

(一) 花蓮－台東：以台9線、台11線(經花蓮大橋)為主要路線。

(二) 花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

公路局呼籲用路人颱風期間持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

