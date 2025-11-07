花蓮光復市區災後約復原七成 攤商重啟營業、生活步調逐漸回穩

花蓮光復鄉在9月23日因馬太鞍溪堰塞湖兩波溢流造成嚴重洪災，許多居民的家園瞬間被淹沒。事發至今，當地逐漸恢復生活步調，但部分重災區仍在持續修復中。

光復市場出現採買人潮。圖／台視新聞

一早的光復市場裡，不少人前來採買，雞肉攤前排滿人潮。雖然攤商尚未全面回歸，但市場氣氛已較先前熱絡。攤商林先生表示，市區目前約恢復七成，不過郊外地區仍有大量泥土堆積，需要大型機具協助清運。

雖然光復市區恢復約七成，但郊外地區仍有大量泥土堆積。圖／台視新聞

廣告 廣告

在佛祖街一帶，部分受災戶家中仍未完全復原，有居民家裡的馬桶被淤泥灌滿，只能苦笑形容是「另類藝術品」。居民表示，目前雖已清出大部分沙土，但仍處於「有電沒水」的狀況，暫時無法回家。

佛祖街受災戶家中的馬桶被淤泥「灌滿」。圖／台視新聞

隨著「鳳凰」颱風步步逼近，部分居民已開始堆放沙包防範，若有需要也會配合政府撤離政策。

花蓮／高妍柔 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

中國政協王滬寧「統一對台7好處」 賴清德：和平不能幻想靠一紙協議

燕子口堰塞湖引流中！下游水位恐升高 林保署籲民眾勿進入立霧溪河道

中共設「光復紀念日」體現一中 陸委會：錯假歷史敘事台人不會接受