花蓮光復正常上班課 徐榛蔚FB被灌爆：紅色警戒不能回家怎麼上？
首次上稿 11-12 22:12更新時間 11-13 06:25
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府昨天(12日)晚間8點半宣布，除了鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村今天停止上班上課，其餘各鄉鎮市正常上班上課。光復鄉紅色警戒尚未解除，許多光復居民灌爆縣長徐榛蔚臉書：「還沒解除紅色警戒，光復的怎麼上班上課？」、「在收容所、去外地依親的，趕得及回到光復上班課嗎？」、「我現在回家被開罰是縣長要付嗎？」
許多人到徐榛蔚臉書留言「所以是可以回家了嗎？」、「請問縣長，光復鄉這兩天紅色警戒，鄉民撤離到外地依親的，明天要怎麼回去上班？」、「被撤離的居民都往各學校住？學生真回學校上課，學生怎麼上課？」、「順序都搞錯了，是不是要先解除紅色警戒讓大家能回家了再公告是否上班上課？」、「光復收容所幾乎都在學校，馬太鞍便橋也不通，鄉民如何上班上課」、「光復國小收容所有242位災民，現在發佈明日上班上課，請問明日孩童及災民，同時上課」、「姐！順序順序～」。
花蓮縣議員胡仁順在臉書發文說：「縣長可以大天使下凡一下嗎？紅色警戒持續還沒解除，意思就是還在強制撤離中，(住收容所、依親……等)，鄉親不能回家，住收容所的，還不能回家，然後明天清晨要直接上班上課？大家要趕回家換衣服拿東西後到校到班？縣府現在警戒要求與範圍跟上班上課完全脫鉤，不是一開始晚了警戒發布後一個小時，才在早上8點宣布不用上班上課，就是要上班課但還在撤離中。徐榛蔚縣長，不要鬧了，人民真的做不到！」
農業部林業及自然保育署10日上午7點在鳳凰颱風來臨前宣布馬太鞍溪堰塞湖進入紅色警戒，花蓮縣政府及光復、鳳林、萬榮公所開始強制撤離，尤其之前淹水重災區光復鄉幾乎清空市區居民，截至今晚8點，仍有622人在收容所內，其中光復鄉就有567人收容、1415人依親、4117人垂直避難，林保署今晚在中央應變中心簡報仍是維持紅色警戒。
花蓮縣府及地方公所這次也強力執行收容所秩序，要求已疏散撤離的民眾非必要請勿返家，同時不斷提醒鄉親，依《災害防救法》第30條及第55條規定，擅自進入警戒區者，將處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。有收容居民抱怨，這次收容所像在坐牢，跑出去被抓到要罰25萬，這樣明早要怎麼來得及回家後馬上去上班上課？至少中午以前要停班課吧！
