花蓮光復洪災國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」 陳駿季斥：搬弄是非

花蓮縣光復鄉去年9月因暴雨造成上游馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成19死慘重災情。事後光復鄉長林清水因涉嫌過失致死等罪嫌遭收押禁見，外傳層級恐再上升至花蓮縣長徐榛蔚，引發藍營不滿。花蓮縣議會國民黨團今（28日）與數名藍委到台北地檢署按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫3人涉嫌廢弛職務釀成災害等罪。對此，陳駿季則回擊，依法撤離是地方政府責任，此舉完全是搬弄是非、抹煞農業部同仁的辛苦。

花蓮縣議會國民黨團今與國民黨立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺等人赴北檢按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等3人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。花蓮縣議員吳建志表示，他在2025年8月11日就在臉書發文呼籲中央落實解決堰塞湖的問題，「包含農業部水保局、第九河川局都是中央管轄，尤其馬太鞍溪9年從未疏濬，這是誰失職？相當明顯」。

陳玉珍也喊話民進黨「不要罪從下起、獎從上來，先找基層開刀，收押光復鄉長後，還意圖利用司法手段政治打壓徐榛蔚」，直指真正該負責的，是9年從來沒有努力疏濬馬太鞍溪的經濟部或河川局。

翁曉玲指出，中央相關部會對堰塞湖洪災難辭其咎，但檢調偵辦方向卻是追查花蓮縣政府，「短短24小時內，將原本要疏散600多位居民變成8600多人，10倍之多的疏散量，是光復鄉長做得來的嗎？如果內政部早知道，為什麼不趕快派軍方人力或各縣市警消人力來協助？」

對此，陳駿季今天受訪時回應，藍營此舉完全是無視事實、搬弄是非，根據中央災害應變法，撤離絕對是地方政府該負的責任。馬太鞍堰塞湖在去年7月26日形成後，林保署就多次和花蓮縣政府商討後續疏散撤離措施，且在堰塞湖潰流後，更找來人員冒著低溫與土石流崩落風險，持續降挖與清淤，希望外界不要抹煞農業部同仁的辛苦。（責任編輯：王晨芝）

