花蓮光復洪災後漸恢復日常 中繼屋已動工災民嫌慢

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災後逾2個月，光復鄉災區日常生活漸恢復，仍有不少不便處，災民只能苦笑「放輕鬆、過日子」；有災民抱怨中繼屋緩慢，縣府指為國土署負責、已動工。

光復鄉大馬村長王梓安今天接受中央社記者電訪表示，可能是災區各項工作繁重累出病來而住院，上月28日出院，看到村民生活慢慢回到正常感欣慰；他也勸慰大家，「心情放輕鬆地過日子，比較重要」。

火車站前中正路堪稱光復鄉熱鬧一條街，歷經洪災、泥水蹂躪，雖已清理完畢，但街道仍呈灰色調，猶見水線印痕，街道上冷冷清清，大約有8成店家逐步恢復營業，有些商家則因堰塞湖隱憂仍在，關門另尋他處發展。

在中正路經營60年肉圓店老闆陳國毅今天告訴記者，店面及靠近佛祖街的住家都已整理6、7成，肉圓店預計10天後可重新開業，現在忙著補足生財器具及食物材料；洪災時所有東西都沖走，一切重頭來過，要不是為傳承母親手藝，也萌生放棄念頭。

他說，店面與住家損失新台幣共約近300萬元，還有汽車、機車各1輛，雖有政府等各項補助約120萬元，損失補助一半都不到，只能貸款因應；自己都已60歲，還要重新再打拚，妻子常難過掉淚，他就勸，想想其他鄰居大家都同樣受災努力再站起來，只能互勉咬牙往前看。

大平村陳姓災民表示，家中家具、家電等陸續歸位，已從收容中心回家住，鄰居大約有5成返家，但是目前工人難請，須修繕的房屋都在等師傅。此外，許多商家未正常營業，吃飯成問題，目前還是靠「義煮團」支應；他也認為「中繼屋」建置太慢，讓有需求的災民殷殷期盼。

對此，花蓮縣政府建設處回應表示，「中繼屋」由國土署負責建置，已開始施工，選在糖廠一塊土地，預計建30戶，另一處是舊糖廠宿舍將整修22戶；先前也配合中央在地方開說明會，聽取災民意見。（編輯：陳仁華）1141202