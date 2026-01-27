花蓮光復洪災徐榛蔚恐遭究責 羅智強怒：清算的刀斧對準在野黨

羅智強表示，檢調若要究責就應該將中央政府須負責的官員也抓起來。（王侑聖攝）



花蓮縣光復鄉去年大雨造成上游的馬太鞍堰塞湖潰壩，釀成19死的慘重災情，花蓮地檢署事後究責，層級恐上升至花蓮縣長徐榛蔚。對此，國民黨立院黨團今天（27日）舉行記者會，痛批中央政府不僅擺爛，還將清算的刀斧對準在野黨的縣市長，並質疑若要究責，也應該把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季抓起來。

徐榛蔚恐被究責 藍營要求檢方不要雙標

據《鏡週刊》報導，花蓮地檢署擴大偵辦光復洪災的究責，可能約談花蓮縣長徐榛蔚。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強痛批中央政府雙重標準，若要究責，應該也要把劉世芳、陳駿季抓起來，而非只對準徐榛蔚。

批中央讓地方承擔責任 還清送在野縣市首長

羅智強進一步指出，中央政府疏於疏濬、且洪災的前後1天撤離人數相差近10倍等行為，讓地方政府根本獨自承擔，事後還要上演追殺、政治算計的戲碼，並強調若檢調認為這中間有廢弛職務的話，不要選擇性辦案，只辦地方、不辦中央。

羅智強也認為，民進黨政府將清算的刀斧對準在野黨的縣市首長，包括新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙，到現在又傳出要約談徐榛蔚，呼籲檢方應一併偵辦該負責任的中央官員。

