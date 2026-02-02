花蓮光復洪災捐款收據遭仿造 縣府籲檢舉

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖災害有來自各界愛心善款及物資，花蓮縣政府今指出，近日接獲民眾查詢，有關縣府開立馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據事宜，經查證後該收據為仿造，非由縣府開立，懷疑造假者另有不法意圖，提醒民眾勿輕信來路不明訊息，主動檢舉。

社會處指出，近日縣府陸續接獲民眾來電查詢，詢問有關縣府開立馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據事宜，其「百萬捐款人」及所持「本縣重大災害民間賑災捐款專戶」馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害指定捐款收據的真實性。經縣府查證後，收據是仿造縣府格式並非由縣府開立，相關捐款資料在捐款管理系統中也查無任何紀錄。

社會處指出，經檢視該等文件，其收據流水編號、指定用途名稱及字體格式等多處內容，均與縣府此次「馬太鞍溪堰塞湖潰堤指定捐贈」正式收據樣式不符，並有經修改情形，顯與縣府實際捐款作業流程存在明顯差異。懷疑可能是想要利用假收據不當取信他人手法，並可能涉及以投資名義誘導民眾交付金錢的風險。

縣府強調，已就相關事證進行蒐集，並將依法妥為處理，以維護公益捐款秩序及保障民眾權益；提醒民眾注意，應保護好個人資料，不要隨意向不明來歷的個人或組織提供敏感訊息，以免受到不當使用和外洩；若遭到詐騙，立即向當地警方檢舉或「165」專線求證，或對他人提供的收據有疑慮時，聯繫花蓮縣政府社會處電話：03-8227171#397-399，查問訊息。

花蓮923光復洪災賑災基金會約收到13億9184萬元善款，縣府馬太鞍溪堰塞湖潰堤捐款專戶約收到3億元善款，依據賑災基金會網站揭示，目前賑災基金會已支出(含預撥)款項為8億9323萬1685元，已核銷款項為2745萬4911元；而縣府善款馬太鞍溪堰塞湖潰堤計畫(匡列數)截至去年底約支出2億1857萬，善款相關徵信以及捐款明細，可上賑災基金會 網站及縣府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區查詢。

花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖潰決後造成光復鄉重大災害。(記者王錦義攝)

