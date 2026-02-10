花蓮光復洪災百日：台積電「抹布超人」接棒 持續專業修繕守護災民回歸日常

【記者張嘉誠／綜合報導】

去年夏天連續地震使花蓮山區土石鬆動，接著7月薇帕颱風雨勢造成山崩，導致花蓮馬太鞍溪上游萬榮鄉形成巨大堰塞湖。9月的樺加沙颱風大量雨水讓堰塞湖潰決引發嚴重洪災，下游的花蓮縣光復鄉受到重創，家園一度埋沒於泥流之中。讓大家印象深刻而且感動的是無數「鏟子超人」志工湧入，協助受災戶清理大型淤泥。

2月10日在花蓮縣政府社會處陳加富處長及花蓮縣政府葉雅萍秘書的陪同下，台積電慈善基金會彭冠宇執行長與志工群一起完成最後的清潔協助。陳加富處長也替弱勢戶的受災戶感謝台積電有秩序、有規劃、有方法的公益行動。時隔百日，當外界對此議題關注度逐漸消退，台積電志工和協力廠商繼初期清理大型淤泥的「鏟子超人」後，與花蓮縣政府合作發起「抹布超人」行動，攜手專業修繕門窗及清潔的廠商，協助弱勢戶及無力復原家園的獨居長輩恢復居住的安全與尊嚴。

廣告 廣告

圖：台積電將半導體產業嚴謹的作業規範帶入災區，制定了專業、資源、規格、分工四項核心原則。(圖/台積電慈善基金會提供)

精準公益：不搶快，是為了將資源用在最需要的地方

在災害發生的第一時間，台積電內部湧現大量想要救災的心聲，但慈善基金會選擇「謀定而後動」。台積電慈善基金會在與中央單位及花蓮縣政府討論後指出，災後初期堰塞湖仍處於紅色警戒，必須以同仁安全為首要考量；更重要的是秉持「精準公益」的原則，待整體狀況穩定後，再從企業擅長的專業管理切入，讓資源發揮最大效益，台積電慈善基金會決定將行動聚焦於門窗修繕重建、居家清潔和在地採購米食三項重點工作，由台積電公共設施服務部聯繫台積電協力廠商並安排專業門窗修繕廠商（永承實業社）進駐，協助住戶恢復基本居住結構。

台積電引入專業清潔廠商團隊（威合股份有限公司）的指導和高效的工具，志工能在安全範圍內，協助完成這些關鍵卻容易被忽略的工作，慈善基金會也同步向花蓮在地農民採購稻米，捐助予弱勢家庭與獨居長者，台積電推進「抹布超人」的核心目標並非只是讓房子「可以住」，而是要讓居民安心，住得「乾淨且安全」。行動聚焦於門窗修繕、深度居家清潔，以及支持在地自然農法耕作米食的正向循環，全方位陪伴災民走過復原的最後一哩路。

半導體精神救災：標準化作業流程確保最高救災效能

台積電將半導體產業嚴謹的作業規範帶入災區，在每一項工程施作，先由台積電廠務同仁、基金會人員與專業廠商進行現場會勘，釐清修繕優先順序與施做工法。為避免加重災區負擔，所有物料、工具甚至志工的生活所需，皆由台灣西部運送，不與地方競爭資源。居家清潔訂出統一作業規範並形成口令，如「由上而下、由髒到淨」，確保志工能以專業規格完成任務。而每一梯次志工分組，由清潔專家帶領志工施作，發揮團隊高效的執行力。

圖：對於居住當地獨居的長輩而言，已無力處理細部的清潔。(圖/台積電慈善基金會提供)

從天花板縫隙到破損門窗：看不見的重建最艱難

專業門窗廠商「永承實業社」董事長黃紹龍指出，災區多為老舊住宅，規格特殊且物資取得不易，團隊專門從西部載運滿車的五金材料隨行，甚至在現場主動擴大修繕範圍，只為讓居民安心。負責清潔的「威合公司」則強調，真正的威脅在於天花板、牆柱縫隙中殘留的頑垢與病菌，因此訂出「三道工序」標準：清水去汙、消毒擦拭、清水再擦，力求將環境恢復至災前狀態。

志工熱忱：像搶演唱會門票一樣投入服務

透過基金會的號召，熱忱在台積電同仁間引發共鳴並且展現出高度的配合度與學習力。來自台南的志工明月表示，為了爭取志工機會，她「像搶演唱會門票一樣」第一時間報名，只求能親手幫忙。另一位志工意儒則分享，清掃完畢後看到屋主伯伯默默拭淚的身影，讓她深刻體悟到，這些舉手之勞的動作，是對災民最重要的心理慰藉。

「抹布超人」行動於2月10日花蓮縣政府進行階段性任務驗收與檢討，雖然災民的居住環境已經完成修復，但是遭民受創的心情還是必須倚賴社會以及社區的重建力量。台積電慈善基金會彭冠宇執行長到場表示，將與縣府團隊持續進行光復鄉的支持，並親自關注每一步皆以張淑芬董事長強調的務實、穩健方式，以實踐串連企業專業與社會善意，也感謝花蓮縣政府的密切合作，共同以災民的需求來予以協助。