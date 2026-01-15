花蓮光復洪災鄉長遭聲押禁見 檢：涉浮報撤離人數、未積極撤離

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，造成19死、5人失蹤。花蓮地檢署14日發動搜索帶回4人，發現鄉公所沒有依規定積極撤離，還浮報不實撤離人員數字。經過近10個小時偵訊，鄉長林清水遭檢方聲請羈押禁見，1人請回、2人分別以15萬與20萬元交保。

花蓮地檢署調查發現，光復鄉公所明知林保署花蓮分署在去年9月22日7時發布紅色警戒、強制撤離，竟未依災害防救法相關規定，積極推動疏散撤離作為，明知實際撤離人數未達保全戶數量，還在撤離人數統計表上浮報不實數字，導致部分民眾受困，沒能及時撤離。

廣告 廣告

檢方在14號帶回4人，依過失致死、公務員登載不實公文書等罪嫌偵辦，經數小時訊問後，光復鄉公所前民政承辦曾小姐請回、限制住居出境出海，民政課長王詠濬15萬元交保，鄉長秘書張源寶20萬元交保，至於鄉長林清水則遭檢方聲押。

檢方偵辦花蓮光復洪災案，訊後聲押鄉長、2人交保。圖／台視新聞

對於外界質疑，事發百日才發出行動，是否與年底選舉有關。花蓮地檢署強調，由於這起事件權責單位龐大，專案小組需要長時間解析龐大數據並比對證詞，因此絕無任何政治考量。

※未經判決確定者，應推定為無罪

花蓮／陳勁曄、余孟潔、王郁文 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤 檢方今搜索光復鄉公所

F-16V墜海飛官辛柏毅失聯 賴清德：請全體國人不分朝野集氣祈福

海巡搜救畫面曝 海象惡劣頂9級陣風全力搜索飛官辛柏毅