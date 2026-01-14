花蓮光復洪災釀19死！檢方查撤離疏失 光復鄉長等4人深夜移送花檢複訊

即時中心／綜合報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖在去（2025）年9月23日樺加沙颱風期間發生溢流，造成下游的光復鄉19死、5失蹤慘重災情。針對疑似過失，檢調昨（14）日兵分8路發動搜索，將光復鄉長林清水等4人被帶回偵訊，朝過失致死、偽造文書及廢弛職務等方向偵辦。昨晚陸續將4人移送至花蓮地檢署複訊，其中曾姓前承辦員在深夜11時請回，並限制住居、出海及出境；其餘3人仍待複訊。

花蓮地檢署在昨日上午7時兵分8路，搜索包括光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等地，調閱撤離名單、防災通報等物證。並將鄉公所張姓秘書、民政課長王姓課長及民政課曾姓前承辦員及林清水等4人帶回偵訊。

檢方將釐清撤離資料有無不實登載等，也將調查各權責單位有無依照相關規定發布及落實。檢調表示，涉及馬太鞍溪堰塞湖警戒監控、撤離執行單位等都在調查範圍內，地方跟中央單位都會調查。

在經過長時間問訊後，4人於昨日晚間移送花蓮地檢署進行複訊；其中曾姓前承辦員在深夜11時請回，並限制住居、出海及出境。其餘3人仍待複訊。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

