花蓮光復洪災、台中非洲豬瘟 張惇涵：掏空中央無益地方

台中市爆發非洲豬瘟，但市府防疫腳步混亂，行政院秘書長張惇涵接受本報「官我什麼事」專訪時表示，「我們共同敵人是天災與疫病，並不是藍綠」。(記者陳宇睿攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕台中市爆發非洲豬瘟疫情，但市府防疫腳步混亂，疫調報告也漏洞百出，行政院秘書長張惇涵接受本報「官我什麼事」專訪時表示，行政院長卓榮泰已要求中央團隊必須進場處理；而這也顯示「財劃法」掏空中央無益於地方，「我們共同敵人是天災疫病，並不是藍綠」。

張惇涵指出，在台中梧棲案場，清消後還採出兩個陽性的病毒反應，死亡豬隻的數量在三聯單就有落差，還陸陸續續出現4個獸醫師，且從5月到8月連續4個月，案場都未依規定上傳廚餘蒸煮完整紀錄，台中市府也只有兩個月到現場稽查，這是不符合規定的。

廣告 廣告

張惇涵說，卓揆已要求中央團隊，從農業部的獸醫師團隊，到內政部警察系統、環境部對廚餘流向稽查，中央須進場處理，要求台中市政府配合做好精準疫調。他強調，重返非疫區的第一步，就是要建立「信任區」，而信任一定是來自公開透明完整的疫調，有科學的依據，才能有相關防疫作為。

對於從花蓮光復鄉洪災，到台中市爆發非洲豬瘟，面對地方政府擺爛，中央是否就不得不出面收拾爛攤？是否凸顯藍白強修「財劃法」的爭議？張惇涵認為，從堰塞湖的洪災需要全國大調度、超人總動員，到非洲豬瘟驗出陽性，導致全國豬肉須禁運禁宰，甚至禁止輸出；無論哪個城市面臨困難，最後需要八方馳援，這也顯示，「地方自治很重要，跨域治理更有其必要」。

「分錢絕對不是卸責的開始」，張惇涵強調，從這兩場災害看得出來，過去在野黨強行通過「財劃法」掏空中央的錢，但當災害遇到的時候，掏空中央無益於地方，「我們共同敵人是天災疫病，並不是藍綠，也不是執政與在野」。人民希望看到的其實是防止任何災害的水平擴散，而不是政治人物的垂直避難。

張惇涵說，站在中央政府角度，執政團隊不會覺得在收拾「爛攤子」，我們只有一個信念，「台灣不能倒攤」。在中央協助地方下，讓花蓮光復鄉清理家園可以邁向重建，此時此刻在面對非洲豬瘟挑戰，中央與地方也能共同合作，度過難關，畢竟台灣走到非疫區走了20年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

盧市府釀台中淪豬瘟破口？行政院秘書長張惇涵警告在野：掏空中央無利地方！【官我什麼事】2025.10.31

趕走義煮團 花蓮縣府短時間內砸近億買便當 更扯的是這事……

傅崐萁又要300億！重建條例將三讀 網灌爆：這次要拿幾億買便當？

花蓮縣府遭爆花快1億元買救災便當嗆告 議員胡仁順：要告來告我

