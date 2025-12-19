花蓮光復災後商圈復甦慢 鄉民盼政院說明會協助

盯著怪手開挖的每一鏟，失聯林姓老夫妻的兒子每天都守在父母親失蹤的地方盼奇蹟發生，結果15日挖到了爸媽衣褲，還有一塊遺骨，但送驗後已排除為人骨。

失蹤老夫妻兒子林先生表示，「水溝挖到爸爸常用的出門的旅行背包、媽媽的褲子跟爸爸的短褲，這兩天我們還是有挖到一些骨頭。」

光復洪災至今仍有5人失聯，除了家屬難過外，市區也是百業蕭條，不少店家因設備器材受損至今還無法營業，部分鄉民乾脆離開光復到外地生活。

光復市區店家曾先生說：「很多都不要做了啊，大家都嚇到了，要請人，現在有的在這邊上班的也會怕，災害震後群都會怕 。」

另外，在北富村的農田土裡則是充滿垃圾，其中包括玻璃瓶、棉被，甚至還有醫療廢棄物，根本無法耕作。

北富村長黃進正說：「這些淤泥也是發臭了啦，有一些垃圾就是尿布這些的，你看多臭。」

北富村農民劉先生指出，「現在挖開就開始有臭味啦，現在表面上這樣子啊，一挖開臭味就跑出來了。」

環境部19日則是特別前往光復開協調會，除了農地的垃圾問題承諾可以讓農民以工代賑，也對災後光復鄉民生垃圾該往那堆置提出解套方式。

環境部常務次長沈志修說：「北富村大概需要300人的工，雇工，那這部分我們也會納入補助，光復鄉的掩埋場就被淹沒了，那這個用地，鄉長也找到了合適的地點。」

此外，原本預計明（2026）年1月底將會完工的馬太鞍溪鋼便橋進度則是超前，總長700公尺的橋梁與橋面現已搭建完成，目前正在鋪設AC路面。

交通部公路局花蓮工務段段長陳麗華回應，「復建橋的部分也已經在招標當中了，那資格標的部分已經開標了，目前有廠商投標，那評選大概會在月底。」

光復洪災至今已87天，鄉民普遍對未來存在不安，期待行政院23日安排的跨部會說明會，能給光復更多協助。