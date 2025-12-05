花蓮光復衛生所獲贈車輛、器材 衛所主任：會和災民一起站起來

國際扶輪社捐贈巡迴醫療車給光復鄉公所，衛生所主任林春孝發動新車，感謝各界愛心。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍堰塞湖洪災發生，光復鄉衛生所也被泥流侵襲，設備全毀，醫療巡迴車也被大水沖走，所幸國際扶輪社發起募款，今天捐贈巡迴醫療車、公務機車及醫療器材、辦公設備等等，幫助衛生所重建。光復鄉衛生所主任林春孝分享，災後一度陷入絕望，但社會各界的愛心像是蠟燭，點亮最深的黑暗，「光復鄉衛生所會和災民一起站起來」。

堰塞湖溢流災害造成光復鄉許多民宅遭泥流滅頂，位於中學街的光復鄉衛生所也被泥巴海淹沒，車子被流走，醫療器材也泡水無法使用。林春孝說，災後至今2個月，仍有很多人在受苦，災民多多少少都有創傷壓力徵候群，只是程度上的差異。他說，在最黑暗的時刻，多虧有來自全國各地的鏟子超人幫忙、善心團體送來物資，一點一滴幫助家園恢復原貌！

廣告 廣告

捐贈儀式今天在光復鄉衛生所舉行，包括花蓮縣衛生局長朱家祥、光復鄉長林清水、國際扶輪3482地區總監馬偕醫院總院長張文瀚、台北市大稻埕扶輪社長呂修平以及延平、城中等多個扶輪社長均出席。3482地區總監張文瀚表示，感謝包括2730地區日本姊妹社共襄盛舉，募集超過300萬元善款並由大稻埕扶輪社統籌運用，共購置巡迴醫療車、8輛機車、無線手持超音波等大批醫療器材、以及電腦、印表機、冷氣等辦公設備，希望讓扶輪社在光復鄉的服務持續運轉。

林春孝則分享一則「地瓜小故事」，他在衛生所後院見到一袋不知哪裡漂流過來的地瓜，泡水泡到長根，但根部碰到變得乾硬的堰塞湖泥土，幾乎要死了。林春孝說，他觀察3天後看不下去，決定把地瓜帶回、種進肥沃的土壤中澆水，內心彷彿也得到啟示，各界愛心匯聚的巨大能量有如陽光，幫助災區重新恢復起來，光復人不會當永遠的災民，只要一點一滴慢慢地做，光復鄉一定也能重生。

光復鄉衛生所災後一個月才恢復看診。(記者花孟璟攝)

國際扶輪社3482地區總監張文瀚(右四)、台北大稻埕扶輪社長呂修平(右二)等結合各姊妹社募款三百萬元，購置巡迴醫療車、醫療器材捐給光復鄉公所，花蓮縣衛生局長朱家祥(右三)頒贈感謝狀。(記者花孟璟攝)

光復鄉災區目前進入重建階段，災民努力恢復家園。(記者花孟璟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」

12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告

