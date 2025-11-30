花蓮光復農田泥砂掩埋 改良土壤種雜糧試驗

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉等約600公頃農田被泥砂掩埋，耕地受損嚴重。花蓮農改場檢測無重金屬污染疑慮，提土壤改良策略助復耕，明年可望玉米、大豆等雜糧量產試驗。

花蓮縣光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等地都有農田受災，由於泥砂淹蓋的厚度，從幾10公分、甚至達到5、6公尺，處理有相當難度，農業部先前預估，農田泥砂全部清除要3年時間。

這次災害所帶淤積的砂土，經檢測後無重金屬污染疑慮，花蓮區農業改良場積極協助農友恢復耕種。但土壤有機質不足、土壤分層、地力缺乏等問題仍不利後續復耕。

花蓮區農改場表示，為確保復耕策略符合不同受災程度農地需求，與3名受災狀況程度不同農友合作，規劃4種不同樣態的示範田區，並執行不同策略恢復作業。

示範區將分別以蘿蔔、玉米、大豆、甘藷與樹豆等作為選擇，搭配深耕、施用有機質肥料、種植綠肥等提升地力，評估不同處理對土壤恢復速度與作物生長表現的影響，期望透過示範試驗，提供可行田間管理模式，逐步恢復農地健康；明年則可望進行玉米及大豆等雜糧的量產試驗。

花蓮區農改場作物環境科助理研究員倪禮豐接受媒體聯訪表示，土壤檢測結果屬鹼性，酸鹼值平均約8.3至8.5，且有機質含量不到0.1%。若淤土厚度達20公分以上，可施用硫磺降低酸鹼值。

倪禮豐說明，若農田淤土厚度低於20公分，可與原有土層混合，再補充與原土性質接近的有機肥；之前在有機農業研究中心試驗可行，希望能讓符合條件的農地趕在明年春作前復耕。

光復鄉北富村受災農友林紘薪說，辛苦種植的6.8公頃稻田內都是淤泥、還摻有垃圾等，泥砂最深達50公分，原本即將結穗的水稻全數「泡湯」，只能被迫休耕，田區還有灌溉用水井也受損，對於農改場的試驗並沒有多大的信心，只能再觀察。

有許多農友希望政府提供更多補助，花蓮區農改場秘書葉育哲回應指，陸續收到農友提出的購價補助、換地等建議，將彙整意見後與相關單位共同研擬更具體的措施。（編輯：黃世雅）1141130