花蓮光復郵局洪災受損嚴重 (圖)

獨家！心仍在花蓮 季連成Call光復鄉長「講這些事」！
論壇中心／綜合報導第26號颱風「鳳凰」在8日凌晨增強為中度颱風，中央氣象署分析路徑，可能會從台灣登陸，並且提醒要注意「是否和東北季風交互作用」，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐又是一大威脅。行政院政務委員季連成表示，自己「早在一星期前」就注意這個熱帶低氣壓問題，在成形後、7日上午就跟光復鄉長林清水通過電話，示警堰塞湖最嚴峻狀況恐「提升到1500萬噸水量」，要及早做撤離規劃。民視 ・ 14 小時前
光復郵筒被沖走 竟成網拍商品 花蓮郵局急追回
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復鄉，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流沖走。但洪災1個月後，在網上竟然出現這批走失報廢郵筒，網拍開價1個2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」，因郵務屬公物，花蓮郵局發現後，聯繫上拍賣者，已追回17座郵筒，日後將一併標售，但依法必須「壓毀」售出。中時新聞網 ・ 13 小時前
花蓮縣青少年發明展 徐榛蔚親為花蓮小小發明家頒獎
花蓮縣政府7日於花蓮市明義國小活動中心舉辦「第12屆夢想起飛–青少年發明展競賽」頒獎典禮，由縣長徐榛蔚親自到場頒獎，勉勵所有參賽的國中小學生勇於發想、勇於挑戰，用創意與行動實踐夢想。縣長徐榛蔚表示，AI與科技快速發展，創新能力更需從基礎扎根，教育不能抄捷徑，感謝長年支持發明展的教授群與辛勤指導學生的老師們，縣府也研議提供更多增能研習，讓教師成為孩子飛翔的翅膀。她指出，花蓮透過小論文競賽、STEAM教育培養「五C」能力，銜接高中「青年夢想家提案競賽」，大專院校「青年鏈結產業地方專題成果補助計畫」、「HSH花蓮創新創業競賽」等，形塑縣府完整的創新教育路徑。競賽主題緊扣時代需求，包括「災害應變、運動休閒、農糧技術、綠能科技、安全健康、社會照顧、教育學習、高齡照護、便利生活及太空技術」等十個領域，其中「太空技術」為今年新增項目。為鼓勵更多學生參與，本屆持續設立「創意構想組」，僅需提交書面提案即可參賽，並可獲得五百元禮券。初選晉級隊伍，將創意化為實體作品，並拍攝兩分鐘影片，於決賽時向評審進行解說與演示，依據學校規模分組，獲獎機會高鼓勵學子投入科技學習。為鼓勵師生參與，本屆競賽提供豐富獎金，各組第台灣好新聞 ・ 1 天前
補冬吃鍋避開高油鹽 降低三高護健康
天氣越來越冷，您也開始吃鍋了嗎？享受口腹之欲的同時，別忘了健康也要顧！不少人會選擇火鍋或湯品作為進補的好選擇，不過醫師提醒，要盡量避免，油脂含量高的湯頭或是調味料，這往往都是健康陷阱，尤其醫師也觀...大愛電視 ・ 15 小時前
以色列駐墨大使差點遇刺！以、美控伊朗意圖行刺 墨粉碎陰謀
伊朗與以色列互為死敵，雙方的交手也不局限於中東地區！英國《衛報》7日報導，美國與以色列雙雙指控，伊朗意圖暗殺以色列駐墨西哥的大使奈格爾 (Einat Kranz-Neiger)，所幸該圖謀為墨西哥政府及時瓦解。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
賴瑞隆參加大海開吃活動 呼籲用行動支持高雄漁產
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委賴瑞隆八日再度來到彌陀參加大海開吃活動，他表示，聽著…中華日報 ・ 12 小時前
鳳凰升級中颱上望強颱！颱風論壇曝路徑：西南部應最高規格防範
[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰恐升強颱進逼台灣，台灣颱風論壇今（8）日指出，颱風將以巔峰強度登陸菲律賓，進入南海後，可能北轉靠近台灣，週一（10日）、二（11日）為關鍵期。嘉義至屏東、澎湖、金馬位處危險半圈，受大風場影響時間恐延長，尤其週二上午至週四（13日）白天須嚴防風雨。 台灣颱風論壇表示，鳳凰颱風強度已增強為中度颱風，並且有機會上看強颱等級。而在副熱帶太平洋高壓的導引下，鳳凰目前正穩定朝西方移動，預計將以強颱的巔峰之姿登陸菲律賓，不過進入南海後路徑將有重大變化，可能大角度轉向北上朝台灣前進。而若路徑沒有太大變化的鳳凰颱風預計在10日進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶將會斷裂出現弱點，這將使得鳳凰颱風有機可趁，進而出現大角度的北轉。 台灣颱風論壇指出，目前在路徑和強度上仍存在變數，需要特別關注兩大重點：第一是颱風北轉的幅度和移動速度；第二是颱風北上時的減弱程度。颱風移動的快慢，以及減弱的程度大小，都將直接攸關影響台灣的時間長短，以及各地區風雨的規模。 在影響時間方面，台灣颱風論壇表示，考量到季節性因素、颱風走勢以及強度變化的綜合影響，北中南三個區域最「搖滾」的劇烈風雨時間點新頭殼 ・ 13 小時前
苗縣巴宰族睽違6年再辦新年活動 400人歡聚「牽田」
苗栗縣巴宰族群協會今（8） 日在三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲・新年再響」暨文化展演活動，這是自2019年後再次重啟巴宰族人過新年活動，有來自各地400名族人齊歡聚，族人在正名牆上簽名，力挺巴宰族正名；重頭戲是與會族人手牽手「牽田」，凝聚出新的一年的力量與希望。自由時報 ・ 13 小時前
獨家／「捨身疊羅漢」換命6歲小沂…重生現況曝！母了了喪事：最後求1事
走了洪災，這些人還好好的嗎？花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成 19死、5人失聯悲劇。其中佛祖街6歲女童小沂被同住姑爺與姑婆採疊羅漢方式換命，故事觸動人心；1個多月後過去了，《三立新聞網》持續追蹤，小沂與母親已搬離光復傷心地，目前定居花蓮市區，母親從事服務銷售業，小沂也像同齡孩子上學去。浩劫寫下的痛耗盡全力才翻頁，母親透露，知道外界關心，希望點到爲止，「知道他們回復正常生活就好」，避免多談觸景傷情，因此這將是最後一次對外發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮縣義消第三大隊體技能交流活動名列前茅！
記者林中行／花蓮報導 花蓮縣消防局七日表示，一一四年度全國義消體技能交流活動在苗栗登…中華日報 ・ 1 天前
黃仁勳抵達台南！預計停留一天半至兩天 坦言今天沒時間去逛夜市
輝達執行長黃仁勳今（7）日下午約14時30分抵達台南機場，他身穿招牌黑色皮衣與白色長褲現身，步出機場時面帶笑容，並與現場人員揮手打招呼。黃仁勳表示，這次訪台是為了「鼓勵台積電的朋友」，他說，「業務非常台視新聞網 ・ 1 天前
攜手守護花蓮光復 居家高效清潔劑免費領取
歷經近一個多月的花蓮光復鄉災後重建行動，小確幸愛心團隊攜手國際品牌SARAYA，共同啟動「行動淨心．守護家園」公益聯名計畫，將高效能、環保安全的居家清潔的洗劑，寄放於當地五處據點，即日起開放光復災戶鄉親及第一線志工人員免費自取，期盼能為災後家園的環境清潔與衛生防護，盡一份心力。此次提供的消毒水由國際品牌SARAYA代理商依得生國際所提供，由小確幸愛心團隊一家一戶來發放，並放置到各個地點免費領取，結合小確幸愛心團隊志工的地面發放行動，共同將日本標準的安全消毒科技，帶進在地社區（見圖）。小確幸愛心團隊代表表示：災難會過去，但生活要繼續，我們希望透過這樣的小小行動，讓大家在清理、消毒家園的時能更有效。SARAYA代理商依得生國際代表表示，身為企業的一份子，我們相信社會的力量來自 ...台灣新生報 ・ 1 天前
光復洪災郵筒沖走成拍賣品 郵局全數要回報廢
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮光復郵局在洪災中受創嚴重，1樓幾乎全毀，原要報廢的郵筒被沖走後竟出現在網路拍賣。花蓮郵局表示，經聯繫賣家，將遺失的17個全數取回，將報廢後依程序標售，需壓毀成廢鐵。中央社 ・ 12 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 11 小時前
光復災區郵局老郵筒遭沖走竟成網拍商品 花蓮郵局全數追回
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢流後掏挖壩體造成潰決，中華郵政的光復郵局也是受災戶，一樓櫃台及物品全部泡在泥中，但其中一批老郵筒竟出現在拍賣網站上疑遭盜賣！對此；花蓮郵局表示，可能是機具清理一樓時將夾在大量汙泥的物品清走，才會不小心運走老郵筒，已經將17個郵筒全數帶回。自由時報 ・ 12 小時前
永靖鄉農會舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為行銷在地農特產品，發揚地方特色，永靖鄉農會今(8)日上午舉辦「幸福蔬果互傳媒 ・ 12 小時前
花蓮慈濟頒新芽獎學金 798學子獲獎
2025年慈濟新芽獎學金頒獎典禮於全台各地展開，全台預計有9400名學子獲獎，花蓮縣共有798位學子獲獎，10月下旬分別於鳳林靜思堂、玉里靜思堂、瑞穗靜思堂舉行，11月8日在慈大建國校區舉行。獲獎學子杜同學上台說：今天是我最高興的一天，過去我一直看到哥哥姊姊每年接受新芽獎學金領獎，我很羨慕他們，我一直很希望有一天我可以上台領獎，今天終於達成我的人生目標。就讀小學的杜同學罹患罕病造成肌肉無力、脊椎彎曲，儘管無法站立、走路，體重較同齡輕，但是杜同學不向病魔低頭，努力向學，11月8日獲學業進步獎（見圖）。慈濟志工李思蓓表示，慈濟在杜同學出生幾個月後就一路陪伴這一家已經9年，他的故事也給在座四肢健康的同學很深的鼓勵，祝福大家努力，成為社會的一股清流。杜同學表示，在成長過程我一直生 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
鳳凰颱風逼近 花蓮嚴陣以待
記者林中行∕花蓮報導 花蓮縣政府七日表示，依據中央氣象署預報，鳳凰颱風未來路徑可能影…中華日報 ・ 1 天前
秒救命！全台打火英雄花蓮開戰 徐榛蔚、傅崐萁現場加油超嗨
(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣消防局今（8）日上午於防救災訓練基地舉辦「114年縣長盃擬真救 […]觀傳媒 ・ 13 小時前
爌肉飯回歸！業者熬夜備料 彰化名店一早現人潮
彰化縣 / 綜合報導 溫體豬來了，停了好幾天以豬肉為食材的小吃攤業者也恢復供應，彰化知名爌肉飯一早就出現排隊人潮，業者說為了趕在早上供應，幾乎整晚沒睡，忙著處理食材，另外在台中第二市場，豬肉攤前也出現排隊買豬肉的情況，攤商比平常多準備一倍的肉量來供應，至於民眾關心的價格部分， 台中的 豬肉攤商說，和豬瘟疫情前相比，沒有太大浮動。滷的油亮亮，厚實又大塊的爌肉，放在白飯上，淋上滷汁香氣四溢，老闆手工現擀麵皮，包進特調豬肉內餡，熱騰騰的現蒸包子出爐，搭配一碗餛飩湯，清爽湯頭加上蔥花點綴，一端上桌，民眾立刻大口吃下肚。餛飩店業者說：「5天，休息5天，很開心，我從沒有說買不到肉，頭一遭。」豬隻禁宰令終於解封，為了讓民眾一早就能吃到美食，業者幾乎整晚沒睡熬夜處理食材，彰化知名爌肉飯，一早就有民眾排隊，還有人從外縣市來，一口氣吃了3碗。民眾說：「我一開始來的時候只吃兩碗，後來覺得還可以再吃就點到第3碗。」另外在台中第二市場，一大早豬肉攤前也出現排隊買肉，老闆娘說不少人早在前一天就電話預訂，為了防止民眾搶購，特別準備比平常多一倍的肉量供應，在豬價部分老闆娘也說，跟豬瘟疫情前相比沒有太大浮動。台中豬肉攤商說：「都沒有漲啦(豬肉)，今天殺兩頭豬，原本殺一頭今天殺兩頭，對，因為我不喜歡殺那麼多，因為我們家要做一些加工，會做不出來。」冷清將近半個月的豬肉攤，再現熱絡買氣，小吃業者也恢復供應豬肉商品，讓消費者大快朵頤。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前