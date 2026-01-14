花蓮光復鄉公所前承辦員複訊後請回 (圖)

其他人也在看
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
新型肺鏈疫苗明起接種 南投縣衛生局提醒：打1劑即可完整保護
國內進入肺炎鏈球菌感染症好發季節，南投縣衛生局自明天（15日）起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
影／尹錫悅遭求處死刑！ 藍委轟民進黨也想戒嚴、賴清德破壞憲政
南韓前總統尹錫悅涉內亂首謀罪，違反憲法遭求處死刑，立委葉元之今天（14日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，民進黨骨子裡藏著戒嚴的思維，應該要警惕，而賴清德最近的作為，跟毀憲亂政差不多。中廣新聞網 ・ 14 小時前 ・ 7
屏東待轉區淪待撞區! "畫行車路線上"騎士挨撞倒地
南部中心／洪明生、劉尹淳 屏東報導屏東長治鄉，有一處待轉區，最近有民眾發現，竟然畫在行車路線上，等於騎士停等待轉時得冒著被來車撞擊，相當危險，把照片PO上網，網友直呼根本是待撞格，還有受害者也說自己曾在這處待轉區停等時遭撞，因此成了在地騎士。民眾拍下神奇待轉區，上網PO文，說這待轉格，直接畫在行車路線上，根本是待撞區。（圖／民視新聞）騎士騎車上路，往前騎，想要停在待轉格裡準備待轉，但仔細看，格子竟然劃在車水馬龍的道路上。民眾表示，機車在這停等，覺得有點危險。機車騎士表示，對向車轉彎的時候，它如果速度太快，它可能會往待轉區衝，覺得很危險，格子應該畫退後一點。PO文釣出其他受害者，說曾在這個待轉區停等，結果被撞，自嘲成了在地騎士。（圖／民視新聞）騎士停在待轉格裡等待，但看向左右兩側，都是通行的馬路，一個不小心，恐怕會被來車撞上，相當危險，這神奇的待轉格，就在屏東長治鄉，中興路與崑崙路，往光華巷路口，民眾拍下照片，上網PO文，說這待轉格，直接畫在行車路線上，引來其他網友直呼，根本是待撞區。民眾表示，很多人反應啊，說待轉區變成待撞區了。還有受害者也說，自己曾在這個待轉區停等，結果被撞，自嘲說成了在地騎士。屏東縣政府工務處副處長黃有成表示，待轉區設置的位置是，台24線中興路往光華巷的一個機車轉彎使用，在我們崑崙路綠燈同行的時候，該停等區的車輛也會一起同行，不會有行車碰撞的疑慮。儘管屏東縣府表示，這待轉區的規劃，並未影響交通，但畢竟有安全顧慮，未來會持續注意，如果對用路人造成不便，也會滾動式調整。原文出處：屏東待轉區淪待撞區! "畫行車路線上"騎士挨撞倒地 更多民視新聞報導屏東倉庫火警！烈焰狂燒、黑煙竄天 驚悚畫面曝硬撞待轉車! 27歲駕駛拒毒測 寧願吊照吞18萬罰單休假士兵騎車闖紅燈撞曳引車 竟辯稱:待轉區轉來的民視影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
列9點揭北宜高鐵「史詩級錯誤」！張景森喊話賴清德：別被選舉綁架
交通部規劃要將高鐵延伸至宜蘭，引發關注。前行政院政委張景森今天列出9點理由，指北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。期待賴總統和卓院長發揮大智慧，讓國家重大建設回歸理性，不要再被選舉綁架。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
總統彈劾案公聽會交鋒！ 綠嗆擋預算 藍批賴罪魁禍首
台北市 / 綜合報導 台灣憲政史首例，立法院今(14)日針對藍白黨團提出的「總統賴清德彈劾案」召開公聽會，邀請社會公正人士發表意見，正反兩方持續交鋒。民眾黨團推派學者林騰鷂說：「把總統的這個職位作踐了。」聽到發言結束鈴響，仍舊火力全開，首場彈劾總統公聽會，民眾黨團推薦的學者林騰鷂，列舉總統「十大惡行」，更點出規避憲法副署制度，讓行政體系陷入違憲境地。民眾黨團推派學者林騰鷂說：「今天做這個彈劾，就是制裁的開端而已，總統的命令你要經過行政院長的副署，保證這個總統不會亂發命令，他不是來對抗立法院的。」民進黨團推派學者黃帝穎說：「案件的根源在於行政院長不副署的違憲惡法，那如果是行政院長的責任那怎麼會做彈劾總統，從憲政程序上面可以看得出來，那這樣的一個捨近求遠打假球的情況，明顯就是轉移不敢倒閣的心虛。」民進黨推派的律師黃帝穎回擊，在野陣營繞過實質制衡，挑高門檻「彈劾案」著手，顯然是一場政治表演，民進黨團也藉機，將焦點拉回預算僵局。立委(民)陳培瑜說：「可以讓總預算順利掛號成功，其實只剩兩次的程序委員會，那我們屢次遞出橄欖枝，但是他們看起來顯然還是要跟人民作對到底。」立委(國)羅智強說：「造成今天總預算無法審查，究其原因罪魁禍首不就是今天彈劾公聽會，所要彈劾的主角賴清德總統嗎。」而在公聽會後，緊接著將在21日及22日召開審查會，並邀請賴清德到院說明。對此總統府也發出聲明，強調會尊重國會相關職權，不過本會期只剩下最後13個工作天，希望在野黨以國家發展為念，儘速審查去年底就應該完成審查的，總預算及國防特別條例，展開彈劾案程序，會期尾端朝野短兵相接。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
林騰鷂列「十大惡行」批賴清德違憲亂政 直指彈劾是制裁開端
[Newtalk新聞] 立法院國民黨團、民眾黨團日前對總統賴清德提出彈劾案，今明兩日召開公聽會，要請社會公正人士發表意見。東海大學法律系退休教授林騰鷂受民眾黨團邀請，今（14）日出席並發言，逐一說明其對總統賴清德施政與憲政作為的嚴厲批判，直言彈劾「只是制裁的開端」。 立法院今日召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會 林騰鷂表示，賴清德曾自稱「我不貪、不取，你們為什麼要彈劾我」，但他認為此說法「無知、無恥又無賴」，強調「錯誤的政策比貪汙更可怕，不當的人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民的血汗納稅錢」，因此有必要將賴清德上任一年七個多月來的作為攤在陽光下檢視。 林騰鷂指出，第一項最嚴重的惡行，是賴清德「背叛人民，違反憲法忠誠義務」。他提到，賴清德在競選總統期間曾公開承諾，當選後將召集朝野協商推動憲政改革，也曾在接受網路節目訪問時宣示要推動司法改革、處理「恐龍法官」問題，但執政後卻反而稱許相關作為，與過去承諾形成強烈對比。他強調，總統依憲法第48條宣誓「遵守憲法、盡忠職務，如有違誓願受嚴厲制裁」，而今日的彈劾正是制裁的起點。 第二項惡行，林騰鷂直指賴清德「不依憲公布法令、不新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 5
宜蘭受刑人趁保外就醫時逃跑 北市警巡邏逮回｜#鏡新聞
宜蘭監獄一名黃姓受刑人，在去年10月7日辦理保外就醫後，因為違反規定被通知要返回監獄，但他竟然就人間蒸發，宜蘭地檢署下令全力找人，不過就在昨天（1/13）晚間，這名落跑受刑人開車經過北市文山區時，遭到警方攔查，一查之下就讓他的通緝身分曝光，當場帶回法辦。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
雞排過期8年 輸入業者35件逾期食品遭罰30萬
（中央社記者沈佩瑤台北14日電）食藥署稽查230家輸入業者登錄情形，多家業者被抓包申報不實等違規，共計裁罰新台幣54萬元，其中最嚴重者為貯存逾期食品多達35件，甚至有過期8年的雞排，挨罰30萬元。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
新北抽驗春節應景食品 2件不合格 即起發送簡易試劑
《圖說》衛生局副局長馬景野說明抽驗市售春節應景食品，及網路購物平臺販售知名冷凍年菜抽驗結果。〈記者葉柏成攝〉 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嬰幼兒海苔重金屬超標 桃園下架萬件商品
桃園市衛生局今（14）日針對近期市售嬰幼兒食品重金屬監測計畫發布最新進度。衛生局於1月5日及6日配合食藥署執行後市場抽驗，結果顯示兩款市售嬰幼兒海苔產品不符標準。為維護市民食品安全，衛生局第一時間已要求業者配合處理，目前相關產品均已完成下架，不合格產品已封存，請消費者放心。 根據衛生福桃園電子報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 5
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 13 小時前 ・ 6
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 95
辦公室無用技能大挑戰! 網:去農會上班要身懷絕技
社會中心／綜合報導您身邊有同事，擁有特殊技能，但這些技能在工作上，卻很不實用的嗎？新竹縣竹北農會的職員，就拍攝一部有趣短片，有同事號稱〝人肉點鈔機〞，光靠手感，就能一把抓出指定的鈔票張數，更有神機妙算，撥一撥算盤，就能算出精準數字，影片讓許多網友會心一笑，說現在去農會上班，都要身懷絕技嗎？竹北農會職員:「紅盤殺手。」桌上擺放凌亂的收銀盤，短短幾秒內就能整齊收成一疊，無影手一出馬，速度快得連眼睛都跟不上。竹北農會職員:「我可是傳票終結者啦。」手速很快的還有這位，一手拿印章，一手翻閱，不放過任何一張傳票，到處蓋章、無處不蓋，而其他同事也不惶多讓，展現他們的辦公室〝超無用技能〞。竹北農會職員:「人算不如機算，機算不如它算。」597乘251等於多少，在不用計算機的情況下，你能答對嗎？這位職員只要撥一撥算盤，bingo。竹北農會職員:「149847。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）還有這位人肉點鈔機，不用一張一張算，光靠手感就能一把抓出指定的鈔票張數。竹北農會職員:「來，講個數字。52。」新竹縣竹北農會職員把這段"辦公室無用技能挑戰"的影片po上網，就有網友表示，農會的朋友也是要這麼拚了嗎？現在連農會都這麼卷了。看完覺得第一個紅盤技能最沒用。有趣影片引發廣大網友回響。竹北市農會秘書許漢洋:「以前對我們農會刻板的印象，老公務人員那種心態，這樣拍下去以後，帶給客人真的新的那種感受。」竹北市農會信用部主任楊金蓮:「沉悶的工作一樣可以是快樂的生活，習慣的動作就是駕輕就熟。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）同事個個身懷絕技，雖然說是辦公室的無用技能，但也讓人看了會心一笑。原文出處：辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技 更多民視新聞報導黑色屍袋塞滿停屍間 伊朗追捕「星鏈」用戶防血腥鎮壓畫面外流最新／男誤信假投資約捷運站面交300萬 詐團車手取款自撞逃逸最新／屏東倉庫火警！烈焰狂燒、黑煙竄天 驚悚畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 209
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2