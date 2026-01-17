花蓮光復鄉洪災釀19死 罹難家屬告縣長徐榛蔚「廢弛職務」

即時中心／徐子為報導



花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去（2025）年9月23日溢流，共造成19人死亡、5人失蹤，檢調14日出手，針對相關單位發動大規模搜索，並將光復鄉長林清水、公所秘書張源寶等4人帶回訊問，林清水後遭裁定羈押禁見、3名公所員工交保、電子監控或請回。罹難者家屬委請律師團狀告，要求追究花蓮縣長徐榛蔚廢弛職務等罪。





為追究花蓮縣府、光復鄉公所相關過失，災後由12位律師組成義務律師團，陸續與10餘名罹難者家屬代表會談。多名家屬向律師團透露，堰塞湖溢流前，他們沒收到村長或鄰長的撤離通知，且長輩不一定有使用智慧型手機，不清楚細胞簡訊是否有發揮作用。



義務律師團13日正式向花蓮地檢署遞狀提告，要求檢方追究徐榛蔚、林清水及相關違法失職公務員等人涉犯廢弛職務釀成災害罪、過失致死罪等。



律師團認為，依法花蓮縣府及光復鄉公所有規劃及執行災害防救義務，儘管中央政府在溢流前的22日夜間至23日凌晨，已多次預警堰塞湖將溢流，徐榛蔚、林清水卻依然不加重視，撤離指令下得太晚、撤離範圍也不周全，防救資源投配更嚴重不足。



律師團也指控縣府及鄉公所，未依法及時勸告或強制撤離，而縣府與鄉公所首長徐榛蔚及林清水有怠忽職守之嫌，應負起刑事責任。



義務律師團表示，盼花檢毋枉毋縱，查明真相，還給不幸罹難者及家屬公道。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

