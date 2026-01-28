花蓮光復鄉災後拚復耕 田間大量垃圾清運不易

記者詢問，「現在挖什麼啊？」

北富村民回應記者，「挖那麻袋，就是垃圾和麻袋吧，卡死在裡面，不然會臭死。」

拿起鏟子、挖開泥土，光復鄉北富村的農民苦笑，自己真的每天就是在小小的花園裡挖啊挖啊挖，因為垃圾如果不挖出來，想要復耕農作物根本活不下去。

北富村民許淑惠表示，「下雨的時候它那個水這樣一濘，那個土就會一直滲入進去，而且裡面都是垃圾，你不趕快處裡的話它那個臭味一直會污染整個環境。」

北富村田裡的垃圾主要是來自光復垃圾場，洪災發生時將大量垃圾沖往北富村後，雖然當時環保局已將地上垃圾清走，但土裡其實還是有許多垃圾，單靠人力挖掘實在有困難。

北富村民李惠英指出，「老人家在家裡的無法動彈，沒有辦法動，所以我們最需要的就是大機具和怪手。」

北富村長黃進正表示，「希望說我們的重機械快點過來，來了之後我們清運車也要把那些泥土清運啊，垃圾也要清運。」

縣府農業處則是回應，光復鄉農地泥土裡的垃圾事涉權責單位太多，像是垃圾該如何去化、翻土後回填等問題，都非縣府一個單位能處理，會協調農業部和環境部等中央單位一起協商。

