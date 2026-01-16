花蓮光復鄉長浮報撤離人數遭押 張峻：心寒！縣府卸責基層 一句對不起都沒有

花蓮光復鄉長涉浮報撤離人數遭羈押， 張峻直言感到非常不捨，痛批花蓮縣政府一路推卸責任，只剩下基層在承擔，令人心寒。 圖：取自張峻臉書

[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署認為，光復鄉長林清水浮報撤離人數統計表，導致嚴重傷亡，涉犯過失致死等罪，檢方認為林清水有串證之虞向法院聲請羈押，法院裁定羈押2個月。對此，花蓮縣議會議長張峻直言，替林鄉長感到非常不捨，痛批花蓮縣政府一路推卸責任，只剩下基層在承擔，令人心寒。

張峻15日在臉書發文表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶走24條寶貴的生命，這不是任何一句話可以帶過的悲痛，而他認識的林清水鄉長，一直是在地方第一線、負責任、也願意面對事情的人。天災發生，基層首長依法必須承擔該承擔的責任，這點沒有人逃避，林清水鄉長也選擇正面承擔。

「最讓人難過、也最心寒的是，整件事情，彷彿只剩下基層在承擔」，張峻指出，從災前到災後，花蓮縣政府一路把責任往中央推，往基層推，把所壓力、所有責難，一層一層推到鄉公所、推到基層，沒有清楚的整體說明，也沒有縣府層級的統一指揮與檢討，更沒有看到縣長徐榛蔚站出來，向光復鄉的災民，罹難者與家屬，好好說一句「對不起」。

張峻痛批，基層站在最前面擋風擋雨，縣政府卻選擇退到後面，把責任切割、把壓力下放，這樣的作法讓人最無法接受，人民承受的是失去家園、失去親人的痛，但縣政府卻看不到該有的擔當，該出面的不出面，該說明的選擇沉默。

他說，希望檢調單位徹底查明真相，不是只查基層，而是把整個體系、整條責任鏈，一併釐清，讓該負責的負責，讓真正違法、失職的人，接受法律應有的檢驗，而不是把所有責任，推給最前線、最辛苦的基層。

張峻呼籲縣政府，儘速編列災後重建經費，正面面對人民，不要再切割責任，由縣長親自向災民與家屬，給出一個負責任的交代，並為24 條人命道歉，「我們要的是一個誠實、負責、沒有閃躲的答案」。

