花蓮光復鄉長涉浮報撤離人數 遭當庭逮捕聲押獲准

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災，造成19死5失蹤，檢方認定光復鄉長林清水沒有落實撤離，還浮報撤離人數，涉犯過失致死以及使公務人員登載不實罪，向法院聲押禁見獲准！但不只災民認為，鄉長是替縣長背黑鍋，連縣議會議長張峻，也出面力挺鄉長，痛批縣府不作為，從災前到災後，縣府把責任一路往下推，才最讓人寒心！對此，縣府表示，一切都照中央規定辦理，尊重司法。

被搜索約談一整天，花蓮縣光復鄉鄉長林清水，即使戴著口罩，眼神還是看得出滿滿疲憊，花蓮縣光復鄉鄉長林清水VS.記者說：「鄉長對於檢調的指控有沒有什麼話要說，有沒有要跟鄉親說的。」馬太鞍溪洪災導致嚴重死傷，災後3個多月檢調動起來，鄉長訊後涉嫌過失致死罪，以及使公務員登載不實罪。

花蓮地檢署發言人廖榮寬說：「林姓被告有勾串共犯及證人之虞，有羈押的原因及必要，予以當庭逮捕。」光復鄉被質疑撤離沒有落實，上從鄉長下到承辦人，負責災害防救業務，明明知道災前兩天，林保署從黃色警戒，到隔天清晨紅色警戒，必須強制撤離，但鄉長和秘書災前兩天，卻被指控還在吃羊肉爐，沒有積極疏散撤離，甚至還在撤離人數統計表，浮報人數陳報給花蓮縣府民政處，洪災發生才會造成嚴重死傷。

但同為光復人的議會議長，力挺林清水，在第一線承擔一切責任，花蓮縣議會議長張峻說：「最讓人心寒的是，從災害前到災害發生後，我們沒有看到縣政府，該有的，這個整體的作為，反而把所有的責任一路往下推，推到基層，推到鄉公所。」

花蓮縣政府行研處新聞科長李冠霆說：「光復的災害是史無前例的災害，各級政府也依照災害防救法的分工，來進行各項的救援以及重建等等的相關工作，至於本案因為已經進入司法偵辦階段，我們也尊重司法機關的調查。」縣府再次重申依法行政，但檢方也不排除繼續向上究責。

