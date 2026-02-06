花蓮光復鄉馬太鞍中繼屋入厝 災民復耕有成

花蓮光復鄉新建中繼屋，洪災受災戶在農曆年前陸續入住，展開新生活。農友也積極復耕（圖），笑說「沒把土地顧好就愧對祖先了」。記者王燕華／攝影

馬太鞍堰塞湖洪災造成光復鄉民流離失所，中央在台糖舊宿舍、大進國小後方等兩處建中繼屋，共四十一戶，農曆年前陸續有受災戶搬入，政委陳金德昨訪視住戶，有人當場掩面痛哭，直呼一場洪水，毀掉了退休夢，災後至今完全沒收入。

花蓮光復鄉新建中繼屋，洪災受災戶在農曆年前陸續入住，展開新生活（圖）。農友也積極復耕，笑說「沒把土地顧好就愧對祖先了」。記者王燕華／攝影

台糖舊宿舍中繼屋共十一戶、廿二間，已入住三戶五間，大進國小後方共卅間，預計到下周會有廿一間進住，陳金德昨致上禮盒賀年，也宣布汽車災後補助從五萬元提高到十萬元，機車及微型二輪電動車從一萬元增加到二萬元。

廣告 廣告

陳太太住在受災慘重的佛祖街，忍不住泣訴，九年前丈夫退休，兩人從新北搬來光復，所有退休金都投入，沒想到一場洪水，家都沒了，希望政府趕快完成重災區土地價購。

陳金德允諾，佛祖街一帶重災區，連同囚砂區約一百九十公頃等多數受災戶同意下，預計以重災前的市價價購，會盡速辦理；中繼屋後續還增購冰箱，每戶提供專屬ＩＨ爐，室內曬衣、床、紗窗等都改善，也會在洗衣區增設烘衣機，未來也有汙水處理設施。

鄉內大批農田被淤泥覆蓋，大華村的瑪布隆農場將近六公頃受災，一公頃直接被淹沒，其餘覆上十到二十公分不等淤土。花蓮農改場協助改良土質、調整酸鹼度，種下的櫻桃蘿蔔、羽衣甘藍近日採收，價格還不錯。

「若沒把土壤給顧好，會愧對祖先。」農民柯春伎說，馬太鞍濕地位於流域最末端，沖刷沉積的都是最細的土，但她不悲觀，就是努力重建。

【看原文連結】

更多udn報導

扔浴室腳踏墊最正確決定 主婦用它取代獲3好處

他尾牙抽中365張饗食天堂餐券 網見價格：賺翻

玉女歌手嫁養豬大戶神隱30年 自爆瘋狂蜜月行程

社宅淪跑車俱樂部？網嘆有錢人爽住 內行曝盲點