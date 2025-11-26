花蓮光復YouBike進駐！前30分鐘免費騎到明年2月底

花蓮縣首波YouBike公共自行車系統今起光復鄉啟用。觀光處長余明勳與地方各界一同參加啟用儀式。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

為支持花蓮光復鄉洪災後當地通勤需求，YouBike公共自行車系統今在光復鄉啟用，鄉內建置10處站點、提供150輛單車，到明年2月底前，前30分騎乘免費，協助居民就學、工作或日常通勤多元使用，也方便來自外地的志工、救災人員及遊客一同使用。

觀光處長余明勳說，YouBike公司從規劃選址，朝方便民眾於車站、公所、學校間、部落間短程使用，已完成9處，包括臺鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會等，另1處規劃中。YouBike公司主動伸出援手，「讓重建看得見，也騎得到」。

YouBike公共自行車系統今起光復鄉啟用，觀光處長余明勲（左）感謝YouBike公司協理蘇聖雄（右）展現企業社會責任。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

這是花蓮縣首波YouBike公共自行車系統進駐花蓮並於光復鄉啟用。縣長徐榛蔚感謝YouBike公司主動以企業社會責任模式(CSR)，全額負擔系統建置及車輛投入，展現公私協力重建，為鄉親提供友善多元交通服務。

YouBike公司協理蘇聖雄表示，YouBike提供24小時、甲地租車乙地還車的公共自行車服務為目標，協助各地城市改善第一哩與最後一哩接駁、降低私人運具依賴、推動節能減碳交通。得知花蓮馬太鞍溪堰塞湖重大災害後，公司內部立即研議能夠實際協助地方的方式，決定提出公益捐設方案，以自身最擅長的公共自行車系統，支持花蓮災後交通及生活機能恢復。

縣府說明，YouBike會員全台相通，車輛使用方式相同，會員可透過電子票證、手機App或掃碼等多元方式租借，站點與車輛資訊可於YouBike APP上查詢，使用上與其他縣市YouBike並無差異，方便來自外地的志工、救災人員及遊客一同使用。此外，為協助在地「新用戶」註冊使用，微笑單車也提供客服駐點服務，在「花蓮縣政府災區復原重建中心(中正路一段127)」或洽「YouBike東台灣粉絲團」。

在費率部分，公益方案期間，提供前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率，未來若成效良好，研議擴大設站至鄰近鄉鎮，結合觀光、文化及在地產業，帶動觀光與地方經濟，並作為短程移動的低碳選擇。

