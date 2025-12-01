花蓮免費復康巴士 明年增至52輛

花蓮縣境狹長且交通不便，縣府自民國93年起提供復康巴士服務，協助身心障礙民眾外出行動，今年起更推出免費搭乘措施，降低使用者的交通費用壓力，廣獲民眾好評，縣府社會處明年將延續免費搭乘政策，並從現有47輛車增加至52輛，擴大服務量能，盼打造友善且便利的無障礙交通環境。

社會處表示，復康巴士依縣境地形特性在北、中、南3區設置發車中心，讓身心障礙者能就近搭乘外出就醫、就業、就養、參與社會活動及洽公，降低交通不便造成的負擔，考量過去收費制度為計程車費用的一半，對偏鄉民眾或清寒家庭仍造成不少壓力，今年1月起推出「免費搭乘」政策。

社會處依「花蓮縣身心障礙者復康巴士服務要點」，明確訂定免費搭乘的優先服務對象與使用順序，其中，優先服務對象為領有身心障礙證明，屬肢體障礙中重度以上、含肢體障礙之多重障礙中重度以上，或視覺障礙中重度以上且需搭乘輪椅者，搭乘順序以就醫需求為第一優先。

推出復康巴士免費搭乘後，社會處持續依民眾使用狀況滾動檢討，目前每周提供4次8趟、每月16次32趟免費且共乘措施，讓鄉親感受到安全且有效的交通服務，廣獲使用者好評，縣府也決定明年延續政策，滿足身心障礙者行動需求。

社會處表示，目前縣內復康巴士共有47輛投入線上服務，年底預計會再增5輛，明年將有52輛提供服務，同時考量長者對網路預約服務功能較不熟悉，也會逐步改善系統介面，優化高齡友善功能及簡化操作流程。