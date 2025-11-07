花蓮全面警戒！通緝犯拒捕持刀攻擊警 強闖她後座劫車逃了...女駕駛尖叫

花蓮縣鳳林一名游姓通緝犯拒捕，先持刀衝擊員警，接著，強闖陌生人座車劫車，女駕駛嚇到下車逃跑。讀者提供



警戒！全面緝捕劫車通緝犯！花蓮縣游姓通緝犯拒捕，持刀攻擊員警，趁隙逃脫後，強闖停等紅燈的車上，女駕駛見陌生人跳上車，嚇到下車脫逃，通緝犯則劫車落跑，最後將車丟棄在豐田車站附近，通緝犯下車後步行逃逸。鳳林警分局調閱沿途路口監視器，全力緝捕，並查證是否有人員接應。

員警發現游姓通緝犯。讀者提供

鳳林警分局表示，6日下午15時20分，員警在台9線巡邏時，發現游姓通緝犯騎機車，行經鳳林鎮台9線與平等路口時，未依規定行駛內側車道，並欲違規左轉平等路。員警見狀立即驅車上前盤查，游嫌卻不服攔檢，加速逃逸。

廣告 廣告

員警尾隨追緝，游嫌於平等路32號前被迫停車，員警發現游嫌是竊盜通緝犯，欲查證其身份，游嫌多次拒絕配合，並衝撞員警。員警依法欲實施強制力時，游嫌竟持刀反抗，隨後棄車跑離現場。

通緝犯拒捕衝擊員警。讀者提供

通緝犯拒捕衝擊員警。讀者提供

游嫌逃至台9線後，隨機開啟路上停等紅燈的一輛車車門，車內女駕駛因驚嚇下車，游嫌趁機從後座鑽入駕駛座，駕車逃逸。員警持續追捕，發現該輛贓車已遭棄置於豐田車站附近，游嫌下車後步行逃逸。

女駕駛心有餘悸受訪指出，看到一人從車前跑過去，警察就在馬路中央，一直對她喊「通緝犯！通緝犯！很危險！」後來，那個通緝犯在她的車旁，打開後車門強闖後座，她嚇死了，立即開車門逃跑，通緝犯就把她的車劫走。

花蓮縣鳳林一名游姓通緝犯拒捕，先持刀衝擊員警，接著，強闖陌生人座車劫車，女駕駛嚇到下車逃跑。讀者提供

警方找到的遭劫的轎車。讀者提供

拒捕的游姓通緝犯。讀者提供

鳳林警分局表示，游嫌本案涉有強盜罪嫌，呼籲民眾若發現可疑人士，請立即撥打110，共同維護社會治安。同時提醒民眾行駛時務必鎖好車門，避免類似事件發生。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動