花蓮兩船擱淺1天難拖離 民團憂船底恐破裂漏油

受困將近24小時的花蓮港拖船與中鋼運通的通鴻輪，目前依舊卡在現場無法脫離，因2日上午退潮關係，其中受困沙灘上的拖船船底受到巨浪拍打，不斷與礫石摩擦，是否會有破損，讓民眾很擔心。

荒野保護協會花蓮分會副分會長李志芬表示， 「目前沒有看到任何的所謂的攔截漏油的預防措施，我們真的很希望主管單位能夠正視這個問題，預先做好防範。」

港務公司解釋，相關攔油繩索都已放置現場，但受限風浪太大關係，考量人員安全，因此無法靠近，至於船底是否破損，目前也還無法評估。

臺灣港務港勤股份有限公司（TIPM）董事長陳榮聰說明，「我們已經把相關的油箱都已經把它關閉了。但是該鋪放攔油索，我們一定會依照相關規定，在海況允許情況下進行鋪放。船底如果有破洞，我們一定要先進行補漏，才能夠去進行拖帶救護。」

至於中鋼公司的通鴻輪，航港局則是表示，從昨夜開始就在進行機械修復，希望恢復動力後可利用漲潮駛離，必要時會由拖船予以協助。

航港局東部航務中心副主任賴惠君表示，「通鴻輪部分，主機目前已經恢復，將持續監視船尾是否有位移的情形。」

至於通鴻輪上共有12名台灣籍、5名菲律賓籍船員，目前均安，部分工作人員正在船頭進行相關纜繩架設工作，希望漲潮時能夠順利駛離。